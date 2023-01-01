Почему Новый год начинается именно первого января

Новогодние праздники — время, которое с предвкушением ожидают практически во всем мире. Многие из нас подстраивают все свои планы под Новый год — все надо успеть до 31-го декабря, а с наступлением января можно и немного отдохнуть. Но вы когда-нибудь задумывались, почему год начинается именно первого января& "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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На самом деле, на протяжении веков год начинался и 25 марта, и 25 декабря.

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За то, что именно 1 января начинается год, мы можем благодарить римского царя Нуму Помпилия. Согласно традиции, во время своего правления (ок. 715–673 до н. э.) Нума пересмотрел римский республиканский календарь, так что январь заменил март в качестве первого месяца. Это был подходящий выбор, поскольку январь был назван в честь Януса , римского бога всех начал; Март прославлял Марса, бога войны. Однако есть свидетельства того, что 1 января не было официальным началом римского года до 153 г. до н.э.

В 46 г. до н. э. Юлий Цезарь внес дополнительные изменения, хотя в юлианском календаре, как стало известно, 1 января сохранялось как дата открытия года. С расширением Римской империи также распространилось использование юлианского календаря. Однако после падения Рима в V веке н.э. многие христианские страны изменили календарь, чтобы он больше отражал их религию, и 25 марта (Праздник Благовещения ) и 25 декабря ( Рождество ) стали обычными днями Нового года. .

Позже выяснилось, что юлианский календарь требовал дополнительных изменений из-за просчета относительно високосных лет. Совокупный эффект этой ошибки в течение нескольких столетий привел к тому, что различные события происходили не в то время года. Это также создавало проблемы при определении даты Пасхи. Так, папа Григорий XIII в 1582 году ввел пересмотренный календарь. Помимо решения вопроса с високосными годами, григорианский календарь восстановил 1 января как начало Нового года. В то время как Италия, Франция и Испания были среди стран, которые сразу же приняли новый календарь, протестантские и православные страны не спешили его принимать. Великобритания и ее американские колонии не переходили на григорианский календарь до 1752 года. До этого они праздновали Новый год 25 марта.