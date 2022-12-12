Новогодние традиции СССР, которые можно повторить и сегодня

Во времена СССР существовало множество новогодних традиций. Какие-то из них перешли в современную Россию, но некоторые канули в небытие. Подробнее о традициях, которые сегодня мало кто соблюдает, но которые пронизаны ностальгией – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Катание на санях

В современном мире на смену саням пришли ледянки и ватрушки. Но советские дети катались преимущественно на санях. Впрочем, при желании санки можно купить и сегодня, если есть желание вновь окунуться в детство.

Ватный Дед Мороз и Снегурочка

Такие фигурки можно было часто встретить под елками советских граждан. Их изготавливали вручную из вата мастера советских артелей, после чего любой желающий мог приобрести ватных персонажей себе домой для создания новогодней атмосферы.

Необычные елочные игрушки

Во времена дефицита немногие семьи могли позволить себе елочные игрушки. Поэтому в ход шла фантазия: елки украшали мандаринами, конфетами, фантиками и даже свечами.

Новогодние открытки

Поздравления родственникам, друзьям, коллегам было принято отправлять при помощи открыток. Многие собирали их и хранили на память. Попробуйте отправить новогоднюю открытку почтой своей бабушке – она будет приятно удивлена.

"Голубые огоньки"