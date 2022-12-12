Новогодние традиции СССР, которые можно повторить и сегодня

Во времена СССР существовало множество новогодних традиций. Какие-то из них перешли в современную Россию, но некоторые канули в небытие. Подробнее о традициях, которые сегодня мало кто соблюдает, но которые пронизаны ностальгией – в материале "Рамблера".
В современном мире на смену саням пришли ледянки и ватрушки. Но советские дети катались преимущественно на санях. Впрочем, при желании санки можно купить и сегодня, если есть желание вновь окунуться в детство.
Такие фигурки можно было часто встретить под елками советских граждан. Их изготавливали вручную из вата мастера советских артелей, после чего любой желающий мог приобрести ватных персонажей себе домой для создания новогодней атмосферы.
Во времена дефицита немногие семьи могли позволить себе елочные игрушки. Поэтому в ход шла фантазия: елки украшали мандаринами, конфетами, фантиками и даже свечами.
Поздравления родственникам, друзьям, коллегам было принято отправлять при помощи открыток. Многие собирали их и хранили на память. Попробуйте отправить новогоднюю открытку почтой своей бабушке – она будет приятно удивлена.
Первый "Голубой огонек" появился на экране в 1962 году, после чего эта передача стала незаменимым атрибутом советского Нового Года. Тысячи семей по всему СССР собирались за праздничным столом и отмечали праздник под аккомпанемент любимых артистов. "Голубые огоньки" выходят по сей день, но пользуются уже куда меньшей популярностью.