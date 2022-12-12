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3 часа назад

Новогодние традиции СССР, которые можно повторить и сегодня

Мира Маркина

Во времена СССР существовало множество новогодних традиций. Какие-то из них перешли в современную Россию, но некоторые канули в небытие. Подробнее о традициях, которые сегодня мало кто соблюдает, но которые пронизаны ностальгией – в материале "Рамблера".

Новогодние традиции СССР, которые можно повторить и сегодня
Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Пользователи вспомнили, как отмечали праздники в СССР

Катание на санях

В современном мире на смену саням пришли ледянки и ватрушки. Но советские дети катались преимущественно на санях. Впрочем, при желании санки можно купить и сегодня, если есть желание вновь окунуться в детство.

Ватный Дед Мороз и Снегурочка

Такие фигурки можно было часто встретить под елками советских граждан. Их изготавливали вручную из вата мастера советских артелей, после чего любой желающий мог приобрести ватных персонажей себе домой для создания новогодней атмосферы.

Необычные елочные игрушки

Во времена дефицита немногие семьи могли позволить себе елочные игрушки. Поэтому в ход шла фантазия: елки украшали мандаринами, конфетами, фантиками и даже свечами.

Новогодние открытки

Поздравления родственникам, друзьям, коллегам было принято отправлять при помощи открыток. Многие собирали их и хранили на память. Попробуйте отправить новогоднюю открытку почтой своей бабушке – она будет приятно удивлена.

"Голубые огоньки"

Первый "Голубой огонек" появился на экране в 1962 году, после чего эта передача стала незаменимым атрибутом советского Нового Года. Тысячи семей по всему СССР собирались за праздничным столом и отмечали праздник под аккомпанемент любимых артистов. "Голубые огоньки" выходят по сей день, но пользуются уже куда меньшей популярностью.

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