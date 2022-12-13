Как выжил похороненный заживо младенец

Истории похороненных заживо людей встречаются не только в фильмах ужасов, но и в реальной жизни. Одна из тех, что могла бы стать основой для хорорра произошла с китайским младенцем семь лет назад. Подробнее – в материале "Рамблера".

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В 2015 году у пары в Китае родился ребенок с расщелиной неба. Пара не была готова к "проблемному" ребенку и в панике решила избавиться от чада самым антигуманным способом. Супруги положили младенца в картонную коробку, выкопали неглубокую могилу на кладбище, положили ребенка туда и закопали.

Малышу удалось выжить благодаря женщине по имени Лу Фенглиан. Она собирала травы на кладбище, как вдруг услышала плач младенца, доносящийся из-под земли. На тот момент ребенок пролежал под землей уже восемь дней. Женщина раскопала могилу и обнаружила младенца. Малыш смог выжить за счет того, что картон пропускал воздух и воду.

Фенглиан вызвала скорую помощь и ребенка отвезли в больницу. Врачи отметили, что его жизни ничего не угрожает, но состояние оценивали как стабильное.

Однако родители младенца не понесли наказание – доказать их причастность к произошедшему суду не удалось. Пара настаивала на том, что убить ребенка хотели их собственные родители. По словам отца ребенка, они с женой отнесли малыша на кладбище и оставили там. А уже спустя два дня их родственники закопали младенца.