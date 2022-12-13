Калаврита: самая кровавая резня нацистов в Греции

13 декабря 1943 года в Греции произошла страшнейшая резня - более 600 невинных мирных жителей были казнены, а весь город Калаврита был сожжен дотла. Мужчин заставляли смотреть, как горят их семьи. "Рамблер" расскажет, как это было.

Фото: Кадр из фильма "Триумф воли" Кадр из фильма "Триумф воли"

Резню в Калаврите, также известную как Холокост в Калаврите, устроила 117-я егерская дивизия немецкой армии. Истребление мужского населения Калавриты было местью за казнь 68 немецких солдат, захваченных греческим Сопротивлением .

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«Операция Калаврита» и была типичным немецким актом возмездия в районах, где велась активная партизанская деятельность. Она была направлена против гражданского населения региона и была одной из самых варварских операций Вермахта не только в Греции, но и в Европе.

В греческих районах Калаврита и Эгиалиан с начала 1943 года сформировались сильные силы сопротивления. Немецкая армия начала беспокоиться о растущей революционной активности и хотела уничтожить ее с помощью операции, включавшей бомбардировки, поджоги и казни.

Приказ о проведении этой операции был отдан после убийства гауптмана Ганса Шобера силами Сопротивления в битве при Керпини 17 октября 1943 года, когда 86 немецких солдат попали в плен.

Наступление нацистских войск началось с трех греческих городов Триполи, Эгио и Патры и, наконец, завершилось в Калаврите. По пути они сжигали, грабили и уничтожали все на своем пути.

Их путь разрушения включал в себя деревни Роги, Керпини, Захлору, Сувардос, Врачни, Каланос, Власия, Манези, Саради, Масси и другие, а также Святой монастырь Великой пещеры и монастырь Омлоу, к югу от Патр.

9 декабря гитлеровцы вошли в Калавриту. Многие жители уже покинули деревню, опасаясь возмездия, но немцы призвали калаврийцев вернуться, заверив, что они не пострадают.

Действительно, немецкий командующий Эберсбергер дал свое так называемое «воинское слово чести», чтобы успокоить беспокойных и напуганных жителей.

После того, как они сожгли дома повстанцев и разыскали немцев, раненых в битве при Керпини, 12 декабря они начали собираться, чтобы покинуть город.

Но рано утром 13 декабря в город прибыли новые силы немецкой армии вместе со многими старшими офицерами. Немцы зазвонили в городские церковные колокола и приказали всем собраться в начальной школе, взяв с собой одеяло и еду на один день.

Там они отделили мужчин от женщин и детей. Женщинам и детям сказали оставаться в школе, а всех мужчин старше 14 лет группами отвели на соседнее поле под названием Капи Раке.

Поле располагалось на склоне и имело форму амфитеатра, откуда открывался полный вид на город. Это также означало, что из этой области было трудно сбежать.

Затем немцы подожгли школу вместе с женщинами и детьми, чтобы мужчины могли видеть. Через несколько мгновений, после того как они были вынуждены смотреть этот ужас, нацисты расстреляли всех мужчин на месте. По словам немецкого историка Германа Франка Мейера, командующий немецкими войсками генерал Карл фон Ле Суир отдал четкий приказ точно записать все имена жертв казни.

Всего в тот день в Калаврите было убито 499 человек. Двенадцати мужчинам удалось выжить, а общее число жертв достигло 677 человек.

Женщины и дети, оказавшиеся в ловушке в школе, почти сгорели в огне, но в конце концов им удалось спастись, разбив окна и двери. Ходят слухи, что австрийский солдат, которому была доверена их охрана, оставил одну дверь открытой, чтобы они могли сбежать.

Примерно тысяча зданий в Калаврите были сожжены немцами, которые также конфисковали 2000 голов домашнего скота, принадлежавшего сельским жителям.

Резня была увековечена в книге 2014 года «Сирота Гитлера: Деметрий Калавритский» Марка Зирогианниса. Эта историческая новелла рассказывает историю резни с точки зрения семьи Зирогианнисов.

В апреле 2000 года тогдашний президент Федеративной Республики Германии Йоханнес Рау посетил мемориал в Калаврите и выразил сожаление по поводу трагедии.