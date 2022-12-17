Как британцы запугивали пиратов музыкой Бритни Спирс

Масштабы проблемы пиратства понять довольно сложно. Кражи цифровых продуктов ежегодно наносят ущерб не менее 29 миллиардов долларов, например, экономике США. В годовом отчете Oceans Beyond Piracy (2012) об экономических издержках сомалийского пиратства эксперты заявили об утраченных шести миллиардах долларов во всем мире. Какой необычный способ борьбы с разбойниками нашли англичане, читайте в материале “Рамблера”.

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Бороться с сомалийскими пиратами помогает в первую очередь стабильное присутствие военных в море. Оно обеспечивается силами коалиции. А еще – вооруженная охрана. Похоже, что еще одна весьма удивительная техника доказала свою эффективность: проигрывание музыки Бритни Спирс пиратам.

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На самом деле, история Бритни Спирс сама по себе удивительная. Участие Бритни в съемках детского телешоу “Клуб Микки Мауса” привлекло внимание к ее персоне. Певческий талант 11-летней девочки заметили. А уже в 16 лет Спирс вошла в историю музыки со своим первым синглом Baby One More Time. В мае 2020 года этот трек возглавил список журнала Rolling Stone как величайший дебютный сингл всех времен, обойдя даже короля рок-н-ролла.

Но все-таки угодить всем невозможно. Похоже, что пираты, по мнению британского флота, терпеть не могут музыку Бритни Спирс. И это открытие оказалось весьма полезным с точки зрения безопасности мореплавания.

В октябре 2013 года журналисты газеты Metro рассказали об офицере британского торгового флота Рэйчел Оуэнс, которой поручили обеспечить безопасное перемещение танкеров вблизи полуострова Африканский Рог. В этих местах нередкими были нападения на суда сомалийских пиратов. Хотя небольшая армия (численностью около 1500 человек) была постоянно дислоцирована в указанном районе, чтобы предотвратить покушения на команду и грузы, иногда им приходилось “звать на помощь” Бритни Спирс. Ее самые популярные песни включали на полную и транслировали через динамики.

“Эти парни терпеть не могут западную культуру и музыку, в этом смысле хиты Бритни идеально подходили”, – рассказывала Рэйчел в интервью.

Сообщалось, что эта тактика работала настолько хорошо, что необходимость в угрозах ответить оружием на потенциальное нападение отпала. Хотя наведение звуковых волн на встречные суда, конечно, можно расценить как психологическое насилие.