Как британцы запугивали пиратов музыкой Бритни Спирс

Масштабы проблемы пиратства понять довольно сложно. Кражи цифровых продуктов ежегодно наносят ущерб не менее 29 миллиардов долларов, например, экономике США. В годовом отчете Oceans Beyond Piracy (2012) об экономических издержках сомалийского пиратства эксперты заявили об утраченных шести миллиардах долларов во всем мире. Какой необычный способ борьбы с разбойниками нашли англичане, читайте в материале “Рамблера”.
Бороться с сомалийскими пиратами помогает в первую очередь стабильное присутствие военных в море. Оно обеспечивается силами коалиции. А еще – вооруженная охрана. Похоже, что еще одна весьма удивительная техника доказала свою эффективность: проигрывание музыки Бритни Спирс пиратам.
На самом деле, история Бритни Спирс сама по себе удивительная. Участие Бритни в съемках детского телешоу “Клуб Микки Мауса” привлекло внимание к ее персоне. Певческий талант 11-летней девочки заметили. А уже в 16 лет Спирс вошла в историю музыки со своим первым синглом Baby One More Time. В мае 2020 года этот трек возглавил список журнала Rolling Stone как величайший дебютный сингл всех времен, обойдя даже короля рок-н-ролла.
Но все-таки угодить всем невозможно. Похоже, что пираты, по мнению британского флота, терпеть не могут музыку Бритни Спирс. И это открытие оказалось весьма полезным с точки зрения безопасности мореплавания.
В октябре 2013 года журналисты газеты Metro рассказали об офицере британского торгового флота Рэйчел Оуэнс, которой поручили обеспечить безопасное перемещение танкеров вблизи полуострова Африканский Рог. В этих местах нередкими были нападения на суда сомалийских пиратов. Хотя небольшая армия (численностью около 1500 человек) была постоянно дислоцирована в указанном районе, чтобы предотвратить покушения на команду и грузы, иногда им приходилось “звать на помощь” Бритни Спирс. Ее самые популярные песни включали на полную и транслировали через динамики.
“Эти парни терпеть не могут западную культуру и музыку, в этом смысле хиты Бритни идеально подходили”, – рассказывала Рэйчел в интервью.
Сообщалось, что эта тактика работала настолько хорошо, что необходимость в угрозах ответить оружием на потенциальное нападение отпала. Хотя наведение звуковых волн на встречные суда, конечно, можно расценить как психологическое насилие.
Массовое присутствие Королевского флота само по себе, безусловно, также является сдерживающим фактором. Но идея того, что музыка Бритни Спирс может в одиночку заставить мародерствующих пиратов покинуть этот район, просто бесценна.