Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

5 самых безумных новогодних традиций разных стран

Мира Маркина

Во всех странах Новый год и Рождество отмечают по-разному. Неудивительно, что некоторые традиции других народов для нас могут показаться безумными. Подробнее об этих невероятных традициях – в материале "Рамблера".

5 самых безумных новогодних традиций разных стран
Фото: UnsplashUnsplash

Новый год: традиции и история праздника

Греция

Отправляясь на празднование Нового года в греческую семью, прихватите камень. Чем больше – тем лучше. Этот символ означает материальный достаток и как бы является предвестником веса кошелька.

Дания

В новогоднюю ночь датчане не сдерживают себя: они любят пошуметь и выпустить все эмоции, накопившиеся за год. Многие из них после семейного застолья отправляются бить посуду в двери друзей или соседей. К слову, если наутро датчанин обнаружит у дома много осколков, значит новый год будет для него успешным.

Болгария

После боя курантов в каждом доме на несколько минут гасят свет. В полной темноте любой может поцеловать другого человека, даже малознакомого. Отказываться нельзя: праздник – это время, когда можно проявлять чувства, не боясь осуждения.

Австрия

31 декабря по улицам Австрии гуляет уйма людей в мифических костюмах, напоминающих черта. На самом деле люди наряжаются в костюмы Крампуса – фольклорного персонажа, который, по легенде, был злым братом-близнецом Санты.

Аргентина

Накануне Нового года аргентинцы выбрасывают из окон офисов ненужные бумаги, отчеты и прочую макулатуру. Дворники, которым приходится избавляться от последствий этой традиции, не очень довольны, но вот офисные клерки веселятся от души.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители