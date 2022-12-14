5 самых безумных новогодних традиций разных стран

Во всех странах Новый год и Рождество отмечают по-разному. Неудивительно, что некоторые традиции других народов для нас могут показаться безумными. Подробнее об этих невероятных традициях – в материале "Рамблера".

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Греция

Отправляясь на празднование Нового года в греческую семью, прихватите камень. Чем больше – тем лучше. Этот символ означает материальный достаток и как бы является предвестником веса кошелька.

Дания

В новогоднюю ночь датчане не сдерживают себя: они любят пошуметь и выпустить все эмоции, накопившиеся за год. Многие из них после семейного застолья отправляются бить посуду в двери друзей или соседей. К слову, если наутро датчанин обнаружит у дома много осколков, значит новый год будет для него успешным.

Болгария

После боя курантов в каждом доме на несколько минут гасят свет. В полной темноте любой может поцеловать другого человека, даже малознакомого. Отказываться нельзя: праздник – это время, когда можно проявлять чувства, не боясь осуждения.

Австрия

31 декабря по улицам Австрии гуляет уйма людей в мифических костюмах, напоминающих черта. На самом деле люди наряжаются в костюмы Крампуса – фольклорного персонажа, который, по легенде, был злым братом-близнецом Санты.

Аргентина