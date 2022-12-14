Почему никто не слышит, как общаются жирафы

Для общения друг с другом мы используем речь. Но коммуникация важна не только для людей. Взять, к примеру, жирафов – эти удивительные животные в ходе эволюции нашли уникальный способ общения. О нем и некоторых других причудах природы, читайте в статье “Рамблера”.

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Ученым-зоологам всегда было интересно выяснить, как между собой общаются жирафы. Они живут в структурированных группах. И обычно в таких группах существует какой-то тип голосовой коммуникации. Например, чтобы предупредить сородичей об опасности. Но до сих пор никто не слышал от жирафов никаких звуков – кроме странного фырканья или сопения.

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Тогда ученые предположили, что жирафам может быть физически трудно издавать звуки – из-за их длинной шеи. Но сомнения в этой теории все-таки были. Поэтому другие ученые-зоологи из Венского университета в Австрии решили изучить способности жирафов пристальнее.

После просмотра почти тысячи часов записей из трех разных европейских зоопарков команда ученых обнаружила, что жирафы общаются голосом. Просто они делают это на низких частотах и преимущественно в ночное время.

“Я была очарована, потому что эти сигналы имеют очень интересный звук и сложную акустическую структуру”, — рассказала в интервью New Scientist ведущий исследователь группы Анджела Штегер.

Шум, который был записан во всех трех вольерах с жирафами, имеет частоту около 92 герц. Люди могут слышать его, хотя он очень низкий. Шум также бывает разной длины, в нем встречаются неожиданные комбинации нот.

Когда исследователи проиграли свои записи смотрителям зоопарка, те признались, что никогда раньше не слышали звуков от жирафов. Да и сами ученые, несмотря на сделанное открытие, не до конца уверены, используют ли животные это гудение для общения друг с другом, или это просто пассивный звук, вроде храпа. Дальнейшие исследования помогут выявить цель звука и пролить свет на социальную структуру в среде обитания жирафов.

Известен случай, когда жители юго-западной Англии жаловались: им не давало заснуть жужжание, доносящееся по ночам из домика жирафа. Анджела Штегер согласилась с сотрудниками зоопарка Пейнтона, что такого не может быть. Ведь гудение недостаточно интенсивное, чтобы его можно было услышать из соседних домов.