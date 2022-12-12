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2 часа назад

Названа самая смешная фотография дикой природы 2022

Мира Маркина

Состоялась церемония награждения победителей международного конкурса фотографии Comedy Wildlife Photography Awards-2022 (CWPA). Жюри среди более чем 5000 снимков, сделанных в разных уголках планеты, выбрали самую смешную фотографию дикой природы.

1/11 «Так себе кошачьи рефлексы».
Фото: comedywildlifephoto.com
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2/11 «Рыжая белка прыгает во время ливня, так что вы можете видеть летающие вокруг капли».
Фото: comedywildlifephoto.com
3/11 «Это было снято на Фолклендских островах. Эти два папуасских пингвина болтались на пляже, когда один из них встряхнулся и оскорбил свою половинку».
Фото: comedywildlifephoto.com
4/11 «На фото нет агрессии между сурикатами, а скорее взаимодействие, которое напоминает нам людей, когда один из ваших друзей шутит над вами, а вы делаете вид, что душите его, а они в ответ открывают рот».
Фото: comedywildlifephoto.com
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5/11 «Бегемот зевает рядом с цаплей, стоящей на спине другого бегемота»
Фото: comedywildlifephoto.com
6/11 Любовь – она такая!
Фото: comedywildlifephoto.com
7/11 И неважно, что перо чуть меньше самого мишки.
Фото: comedywildlifephoto.com
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8/11 «Этот лосось решил ударить медведя по морде, а не быть обедом».
Фото: comedywildlifephoto.com
9/11 «У правой птицы может быть непроницаемое выражение лица, но она, должно быть, задается вопросом, куда делась голова ее партнера».
Фото: comedywildlifephoto.com
10/11 "Увидимся, парень!"
Фото: comedywildlifephoto.com
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11/11 «Индийский журавль Сарас, атакующий синего быка сзади, бык случайно подошел близко к гнезду Сараса, где он отложил единственное яйцо».
Фото: comedywildlifephoto.com

Победа досталась создательнице снимка под названием "Так себе кошачьи рефлексы" Дженнифер Хэдли. Девушка сделала свой кадр, на котором изображен детеныш льва, в национальном парке Серенгети в Танзании.

Победительница конкурса Дженнифер Хэдли рассказывает о своей фотографии:

«Этот 3-месячный детеныш, а его брат и сестра были на дереве. Остальные львицы были на других деревьях и на земле. Он хотел спуститься и прошелся по ветвям в поисках нужного места для прыжка и, наконец, просто сделал это. Вероятно, это был его первый раз на дереве, и его спуск прошел не так хорошо. Он был в порядке после приземления на землю. Встал и убежал с другими детенышами».

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В качестве приза Дженнифер Хэдли получила недельное сафари в природном заповеднике Масаи Мара в Кении и уникальный трофей ручной работы.

Всего в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2022 прошли 40 фотоснимков.

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