Названа самая смешная фотография дикой природы 2022

Состоялась церемония награждения победителей международного конкурса фотографии Comedy Wildlife Photography Awards-2022 (CWPA). Жюри среди более чем 5000 снимков, сделанных в разных уголках планеты, выбрали самую смешную фотографию дикой природы.
Победа досталась создательнице снимка под названием "Так себе кошачьи рефлексы" Дженнифер Хэдли. Девушка сделала свой кадр, на котором изображен детеныш льва, в национальном парке Серенгети в Танзании.
Победительница конкурса Дженнифер Хэдли рассказывает о своей фотографии:
«Этот 3-месячный детеныш, а его брат и сестра были на дереве. Остальные львицы были на других деревьях и на земле. Он хотел спуститься и прошелся по ветвям в поисках нужного места для прыжка и, наконец, просто сделал это. Вероятно, это был его первый раз на дереве, и его спуск прошел не так хорошо. Он был в порядке после приземления на землю. Встал и убежал с другими детенышами».
В качестве приза Дженнифер Хэдли получила недельное сафари в природном заповеднике Масаи Мара в Кении и уникальный трофей ручной работы.
Всего в список финалистов конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2022 прошли 40 фотоснимков.
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