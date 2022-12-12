Названа самая смешная фотография дикой природы 2022

«Этот 3-месячный детеныш, а его брат и сестра были на дереве. Остальные львицы были на других деревьях и на земле. Он хотел спуститься и прошелся по ветвям в поисках нужного места для прыжка и, наконец, просто сделал это. Вероятно, это был его первый раз на дереве, и его спуск прошел не так хорошо. Он был в порядке после приземления на землю. Встал и убежал с другими детенышами».