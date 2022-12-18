Что нельзя делать в Саввин день

Православная церковь 18 декабря чтит память святого Саввы, который, как гласят предания, исцелял людей. В честь него в народе дату прозвали Саввиным днем. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Наши предки верили, что в Саввин день нельзя ходить в гости и вообще без дела выходить на улицу. Считалось, что 18 декабря нужно провести дома, чтобы не принести в дом несчастья. Тем, кто собирается в дальнюю дорогу, нельзя сегодня ругаться и сквернословить, чтобы без проблем добраться до места назначения.

Плохая примета в Саввин день — работать. Лучше перенести все важные дела с воскресенья на другой день. На Руси считали, что, если мужчина 18 декабря начнет какое-либо дело, оно не принесет ничего хорошего: только лишние хлопоты и усталость. Женщинам в этот день нельзя выполнять домашние дела и заниматься рукоделием, а беременным — мыть голову, иначе их будут ждать проблемы со здоровьем.

Согласно приметам, Саввин день — идеально время для любовных дел, сватанья и свадеб. Считается, что если посвятить его своей второй половинке, вы будете счастливы вместе.