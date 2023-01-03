Почему на Шпицбергене запретили кошек

В 90-х годах на острове Шпицберген запретили ввоз и содержание котов. Тогда как там оказался рыжеволосый красавец Кеша? “Рамблер” расскажет.

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Ввести запрет на содержание котов и кошек на отдаленном архипелаге Шпицберген властям Норвегии пришлось из-за опасения, что эти животные могут быть переносчиками бешенства. Например, после встреч с местными дикими обитателями. А оказать своевременную помощь пострадавшему, который находится посреди Северного Ледовитого океана, вдали от врачей, может быть непросто.

Также в котах видели угрозу для местной популяции птиц. Поэтому усатым питомцам въезд на Шпицберген был заказан.

Кто и как привез Кешу на архипелаг, доподлинно неизвестно. Местный житель Денис Юрисон в интервью интернет-порталу AltaPress рассказал, что кота тайно завезли русские в 2000-х годах, зарегистрировав его как песца. Так они обошли существующий закон.

Кеше пришлось приспосабливаться к новым условиям. Как минимум – отрастить густую шерсть и острые клыки, чтобы защищаться от холодов, песцов и лисиц. Уметь отказываться от угощений, которыми почти каждый в шахтерском поселке пытался его снабдить, тоже пришлось. В противном случае растолстевший добряк мог быстро стать добычей.

Рыжий кот стал настоящим талисманом Шпицбергена. По словам Ольги Костровой, которая занимается организацией экскурсий по архипелагу, у Кеши был постоянный хозяин. Но кот всегда возвращался на улицу, каким бы ласковым ни был. Среди местных жителей появилась легенда, что если погладить Кешу и загадать желание, оно обязательно сбудется.

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В 2020 году появились слухи, что Кеша уже не единственный кот на архипелаге. Летом того года туристы сфотографировали кошку, очень похожую на рыжего героя, но с немного другим оттенком шерсти. Местная жительница Шпицбергена Юлия Литвинова тоже стала замечать других сородичей Кеши.