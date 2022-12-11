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1 час назад

Интересные факты о кошках: видео

Мира Маркина

Кошки — одни из самых популярных домашних животных в мире, и это неудивительно, ведь с ними, в отличие от собак, не нужно гулять, а еще они идеальные компаньоны для не слишком общительных людей. Несмотря на то, что эти животные многие века существуют рядом с человеком, есть вещи, которые мы о них не знаем. Блогер The_academy360 собрал факты о кошках, которые наверняка покажутся вам интересными.

Знали ли вы, что если кошка трется о вашу ногу, то это не проявление нежности и симпатии, таким образом она просто помечает территорию. А если ваш домашний котик тщательно обнюхивает миску с кормом, то он просто пытается определить температуру еды.

Удивительно, но мозг кошки имеет некоторое сходство с человеческим, например, за эмоции у них отвечают те же области, что и у нас.

Остальные интересные факты о кошках смотрите в видео.

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