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2 часа назад

День Ивана Молчальника: что нельзя делать 16 декабря

Мира Маркина

16 декабря православные верующие вспоминают преподобного святого и целителя Иоанна Молчальника. Наши предки верили в то, что молчание в этот день задобрит святого и принесет удачу в будущем. Подробнее о том, что нельзя делать 16 декабря и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

День Ивана Молчальника: что нельзя делать 16 декабря
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать

16 декабря не рекомендуется кричать, петь и тем более повышать голос на близких. Постарайтесь сохранять молчание даже во время семейного ужина.

Народные приметы о теплой и холодной зиме

Кроме того, нельзя поздно ложиться спать. В старину считалось, что, если поздно засидеться, то ночью будут сниться кошмары, а работа на следующий день будет хуже идти.

16 декабря также запрещено резать домашних птиц на мясо.

В день Иоанна Молчальника запрещается стричь ребенка и обрезать ему ногти.

Чтобы не столкнуться со злыми силами, не выходите ночью на улицу.

Приметы

Если снег падает на голую землю, в следующем году грядет плохой урожай.

Если 16 декабря дует сильный ветер, то вся вторая половина декабря будет ветреной.

Звезды на ночном небе ярко мерцают – к морозам и вьюге.

Если снегири громко поют, это к потеплению.

Чем теплее 16 декабря, тем меньше морозов ожидается зимой.

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