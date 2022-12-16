День Ивана Молчальника: что нельзя делать 16 декабря

16 декабря православные верующие вспоминают преподобного святого и целителя Иоанна Молчальника. Наши предки верили в то, что молчание в этот день задобрит святого и принесет удачу в будущем. Подробнее о том, что нельзя делать 16 декабря и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
16 декабря не рекомендуется кричать, петь и тем более повышать голос на близких. Постарайтесь сохранять молчание даже во время семейного ужина.
Кроме того, нельзя поздно ложиться спать. В старину считалось, что, если поздно засидеться, то ночью будут сниться кошмары, а работа на следующий день будет хуже идти.
16 декабря также запрещено резать домашних птиц на мясо.
В день Иоанна Молчальника запрещается стричь ребенка и обрезать ему ногти.
Чтобы не столкнуться со злыми силами, не выходите ночью на улицу.
Если снег падает на голую землю, в следующем году грядет плохой урожай.
Если 16 декабря дует сильный ветер, то вся вторая половина декабря будет ветреной.
Звезды на ночном небе ярко мерцают – к морозам и вьюге.
Если снегири громко поют, это к потеплению.
Чем теплее 16 декабря, тем меньше морозов ожидается зимой.