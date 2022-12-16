6 вопросов из "Поле чудес", которые под силу только эрудитам

Интеллектуальное шоу "Поле чудес" выходит на экраны уже больше 20 лет и не перестает пользоваться популярностью. За эти годы в шоу были сотни вопросов: как не самых сложных, так и довольно каверзных. Проверьте, сможете ли вы ответить на последние. Подробнее – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из шоу "Поле чудес" Кадр из шоу "Поле чудес"

Вопросы

1) В ЮАР есть одна редкая достопримечательность — бар внутри огромного баобаба, куда могут одновременно поместиться 15 человек. А в качестве чего использовали баобабы в XIX веке в Австралии?

2) У репы очень мелкие семена. В килограмме их больше миллиона, поэтому сажать это растение вручную проблематично. В старину существовали специальные сеятели репы, которые пользовались большим уважением. Как называлась их профессия?

3) Цветок дельфиниума синий. В Средние века бытовало мнение, будто этот цвет благотворно влияет на уставшие глаза человека. Поэтому цветки дельфиниума развешивали в помещениях, где обычно занимались… Чем?

4) Американский писатель Марк Твен был большим шутником. Однажды он сделал даме комплимент, восхитившись её красотой. Та не относилась к поклонницам Твена и ответила: «К сожалению, не могу сказать о вас того же». На что писатель мудро заметил: «А вы сделайте, как я…». Что она должна была сделать?

5) Шведский учёный Карл Линней однажды заметил интересное свойство цветов. Благодаря этой их особенности в 1720 году в городе Уппсала он создал первый в мире цветочный… Что?

6) На Руси цензура распространялась не только на книги, но и на изобразительное искусство. Так, московский патриарх Иоаким запретил распространять гравированные на досках из липы рисунки с религиозными сюжетами. О каком виде искусства идёт речь?

Ответы

1 – тюрьма;

2 – плевальщик;

3 – вышивание;

4 – соврать;

5 – циферблат;