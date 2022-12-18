Каким экстравагантным способом поднимали дух американских США

Америка присоединилась к участию в Первой мировой войне в апреле 1917 года. До этого ей удавалось сохранять нейтралитет. Силы противников истощались, но тем не менее, на борьбу с ними нужно было мобилизовать солдат. Какой метод придумали специалисты Комиссии по деятельности тренировочных лагерей, расскажет “Рамблер”.

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Началось все с того, что в Комиссии по деятельности тренировочных лагерей провели исследование. В результате его выяснилось, что контроль за сексуальной жизнью солдат позволяет не только сохранить их здоровье (в частности, предотвратить массовое распространение венерических болезней), но и защитить социальную мораль американцев.

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В следующий раз эксперты решили зайти дальше. Историк из Кембриджа Эрик Вайкофф Роджерс утверждает, что они решили использовать секс как средство мотивации солдат к бою. Его умозаключения опубликованы на страницах Journal of the History of Sexuality.

Если описать кратко, то мобилизованных американцев принудили к половому воздержанию, полагая, что удовлетворенных мужчин нелегко мотивировать. При этом сексуальную фантазию солдат тщательно стимулировали. Методы были своеобразные.

Например, для работ в столовой чаще привлекали хорошеньких женщин – в возрасте около тридцати лет. Считалось, что они оставались достаточно привлекательными, но при этом могли сопротивляться так называемой “лихорадке цвета хаки” и воздерживаться от сексуальных отношений с солдатами.

Общественная служба военного лагеря (WCCS), внесла свой вклад. Ее силами для солдат организовывали танцы с поездками в города, расположенные недалеко от тренировочных лагерей. WCCS при этом предотвращали разврат на мероприятиях, а также откровенное поведение со стороны девушек и мужчин.

При этом афроамериканцы были исключены из программы по стимуляции морального духа, потому что белые военачальники считали, что их нельзя мотивировать сексом.

Эффект от программы почувствовали не только солдаты. Она оказала большое влияние на жизни тысяч американок. Комитет отправлял спикеров в города и поселки, расположенные недалеко от тренировочных лагерей, чтобы консультировать молодых девушек и их матерей по поводу защиты своей сексуальности от военных.

В то же время военные и гражданские власти приступили к эвакуации сексуально активных женщин и девушек из районов, часто посещаемых солдатами. Кому-то не повезло больше – и их заключали в тюрьму.

Исследование историка показывает, что авторы программы стали мастерами пропаганды. В газетах, лекциях и фильмах неоднократно использовались соблазнительные женские образы и голоса. Пресса цензурировалась.

“В нескольких случаях сотрудники отдела боевого духа выступали против включения карикатур и другого контента, который они считали не относящимся к делу”, – объяснил Роджерс.

В то же время солдат заставляли писать письма женщинам на родине, чему способствовало бесплатное предоставление конвертов и бумаги.