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3 часа назад

Как один японец обманул 35 женщин ради подарков

Диана Товсепова

Мужчина из Японии встречался с 35 женщинами одновременно только для того, чтобы манипулировать ими, чтобы они дарили ему щедрые подарки на выдуманные дни рождения. "Рамбле" расскажет об этом подробнее.

Как один японец обманул 35 женщин ради подарков
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

39-летний Такаши Миягава из японской Осаки притворялся, что состоит в серьезных отношениях сразу с 35 женщинами. Каждая из них, разумеется считала себя единственной, была уверенна, что это моногамные отношения и вместе они навсегда. Тем временем сам Миягава просто хотел получать от девушек подарки.

Хотя Миягава родился 13 ноября, он заставлял своих жертв дарить ему подарки на «дни рождения» в апреле, июле и феврале. Его идея заключалась в том, чтобы обеспечить постоянную поставку подарков в течение всего года.

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Всего он получил подарков на общую сумму 100 000 японских иен (примерно 925 долларов). По данным The Independent , подарки варьировались от электроники до одежды, в том числе костюм почти за 280 долларов .

По данным Soranews24, Миягава, у которого нет постоянного адреса, работал неполный рабочий день продавцом в маркетинговой компании. Со своими жертвами он встречался, когда продавал насадки для душа и другое оборудование.

После раскрытия схемы Миягавы женщины сформировали «Ассоциацию жертв» и сообщили в полицию. Миягава был арестован за мошенничество.

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