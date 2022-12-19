Как один японец обманул 35 женщин ради подарков

Мужчина из Японии встречался с 35 женщинами одновременно только для того, чтобы манипулировать ими, чтобы они дарили ему щедрые подарки на выдуманные дни рождения. "Рамбле" расскажет об этом подробнее.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

39-летний Такаши Миягава из японской Осаки притворялся, что состоит в серьезных отношениях сразу с 35 женщинами. Каждая из них, разумеется считала себя единственной, была уверенна, что это моногамные отношения и вместе они навсегда. Тем временем сам Миягава просто хотел получать от девушек подарки.

Хотя Миягава родился 13 ноября, он заставлял своих жертв дарить ему подарки на «дни рождения» в апреле, июле и феврале. Его идея заключалась в том, чтобы обеспечить постоянную поставку подарков в течение всего года.

Всего он получил подарков на общую сумму 100 000 японских иен (примерно 925 долларов). По данным The Independent , подарки варьировались от электроники до одежды, в том числе костюм почти за 280 долларов .

По данным Soranews24, Миягава, у которого нет постоянного адреса, работал неполный рабочий день продавцом в маркетинговой компании. Со своими жертвами он встречался, когда продавал насадки для душа и другое оборудование.