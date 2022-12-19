Мужчина дважды отомстил начальнику за увольнение

На форуме Reddit интернет-пользователь с ником FewKaleidoscope1369 рассказал, как решил проучить экс-начальника за собственное увольнение. Публикация вызвала бурную реакцию сообщества.

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Автор истории сразу отметил, что ситуация произошла 22 года назад. В то время он работал в магазине игрушек. Однажды его коллега пришла в слезах и рассказала, что ее парень изменил ей с директором торговой точки. Бойфренд, к слову, был менеджером магазина. FewKaleidoscope1369 попытался успокоить девушку. А на следующий день начальник вызвал его “на ковер” и уволил за “распространение лжи”.

Но скоро мужчина узнал от знакомых, что этот менеджер был нечист на руку: воровал товар из магазина, а затем продавал его. Выручку естественно забирал себе. Когда об этой схеме стало известно руководству, менеджера лишили работы.

Некоторое время спустя автор истории случайно встретил экс-начальника в другом магазине – тот пытался устроиться на работу. Тогда мужчина дождался его ухода и рассказал руководству об истинной причине увольнения этого менеджера. В итоге такому кандидату решено было отказать в работе.

Когда экс-менеджер все-таки нашел новую работу, автор публикации вмешался еще раз.

“Я нашел директора этого магазина и рассказал обо всем, что он делал. С тех пор я не видел, чтобы он работал там. Да, это мелочно, но, черт побери, какое же было классное ощущение”, — объяснил мужчина.

В комментариях форумчане встали на сторону рассказчика. Многие из них предположили, что “месть” автора истории защитила владельцев магазинов от потенциального воришки.