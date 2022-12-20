С раннего детства мы привыкаем к версии о том, что Снегурочка –это внучка Деда Мороза. Однако отнюдь не все придерживаются этого мнения. Подробнее о том, кто такая Снегурочка на самом деле – в материале "Рамблера".

Фото: "Снегурочка", В.М.Васнецов "Снегурочка", В.М.Васнецов

Существует жуткая теория, согласно которой Снегурочка – это замерзшая насмерть девочка, которую выгнали из дома родители, чтобы принести в жертву злому духу зимы. После смерти девочка стала прислужницей этого духа. Эта версия хороша для фильма ужасов, но с реальностью имеет мало общего.

Впрочем, возникновение данной теории неудивительно. Детоубийство во времена язычества было распространено во многих странах. Людям не удавалось прокормить всех детей, поэтому им приходилось избавляться от самых младших.

Язычники-славяне приносили человеческие жертвы (в том числе, детские) богу-громовержцу Перуну, но никак не Деду Морозу.

По официальной версии, Снегурочка – это девочка, которую слепили из снега бездетные старики, всю жизнь мечтавшие о ребенке. Причем в фольклоре героиня никак не была связана с Дедом Морозом. Впервые сказку о Снегурочке, ориентируясь на фольклор, написал Александр Афанасьев в 1869 году.