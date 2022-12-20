Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
3 часа назад

Кто такая Снегурочка на самом деле

Мира Маркина

С раннего детства мы привыкаем к версии о том, что Снегурочка –это внучка Деда Мороза. Однако отнюдь не все придерживаются этого мнения. Подробнее о том, кто такая Снегурочка на самом деле – в материале "Рамблера".

Кто такая Снегурочка на самом деле
Фото: "Снегурочка", В.М.Васнецов"Снегурочка", В.М.Васнецов

Существует жуткая теория, согласно которой Снегурочка – это замерзшая насмерть девочка, которую выгнали из дома родители, чтобы принести в жертву злому духу зимы. После смерти девочка стала прислужницей этого духа. Эта версия хороша для фильма ужасов, но с реальностью имеет мало общего.

Впрочем, возникновение данной теории неудивительно. Детоубийство во времена язычества было распространено во многих странах. Людям не удавалось прокормить всех детей, поэтому им приходилось избавляться от самых младших.

"День Деда Мороза и Снегурочки" у славян: видео

Язычники-славяне приносили человеческие жертвы (в том числе, детские) богу-громовержцу Перуну, но никак не Деду Морозу.

По официальной версии, Снегурочка – это девочка, которую слепили из снега бездетные старики, всю жизнь мечтавшие о ребенке. Причем в фольклоре героиня никак не была связана с Дедом Морозом. Впервые сказку о Снегурочке, ориентируясь на фольклор, написал Александр Афанасьев в 1869 году.

В 1873 году под влиянием сказки Афанасьева драматург Александр Островский написал пьесу "Снегурочка", в которой сделал героиню дочерью, а не внучкой Деда Мороза. Вскоре Римский-Корсаков поставил по пьесе одноименную оперу, и только после того, как опера стала популярной, образ Снегурочки стал неизменно ассоциироваться с Дедом Морозом.

Истории,Александр Афанасьев,Александр Островский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители