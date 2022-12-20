Почему верблюд боится потерять свой пузырь

О том, что верблюды долгое время могут протянуть без еды и воды, знают многие. Для этого у них есть жировой горб – организм использует его как защиту от жары и обезвоживания. Без какого еще органа жизнь верблюдов была бы невыносимой, читайте в статье “Рамблера”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Прежде чем ответить на этот вопрос, отметим, что далее речь пойдет об одногорбых верблюдах – дромедарах. Они крупнее двугорбых сородичей, более длинноногие, а шерсть у них реже и короче. Эти верблюды не утратили способности к быстрому бегу и используются для верховой езды.

У дромедаров-самцов есть одна особенность, которая отличает их от всех других верблюдов. Если он хочет привлечь внимание самки, то на этот случай у него припасен особый ритуал. Самец стоит, выгнув шею, и, слегка отклонив голову назад. При этом из его рта выпадает крупных размеров железистый пузырь розового цвета. Со стороны может показаться, что верблюд показывает самке язык или выворачивает желудок наружу. Но на самом деле, он демонстрирует дуллу – мягкое небо.

Кадр из видео

Для этого верблюд, вдыхая, закрывает ноздри и нагнетает воздух из легких в носоглотку. При этом он проходит через “карман”-дуллу, передние небные дужки и верхнюю часть языка. Под высоким давлением воздуха животное толкает язык и дуллу. В результате мягкое небо высовывается изо рта.

Надувая небо, животное демонстрирует самке свое здоровье, силу и способность к воспроизведению потомства. Но не вздумайте трогать этот пузырь руками. Строптивый верблюд наверняка впадет в агрессию при попытке посягнуть на его сокровище и может напасть на обидчика. В природе у самца с поврежденной дуллой нет шансов на размножение. Для самок он становится “невидимкой”.