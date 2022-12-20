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9 минут назад

Львы напали на гревшегося на солнце крокодила: видео

Катерина Саломе

Накануне в заповеднике Энтабени в национальном парке Ватерберх в ЮАР произошел необычный инцидент. Прайд львов напал на крокодила. Случившееся попало на видео, которое опубликовал сайт Latest Sightings.

Автором ролика стал 15-летний студент Коннор Доус, который был на экскурсии в заповеднике. Подросток увидел, как стая львов подошла к гревшемуся на солнце крокодилу и неожиданно напали на него.

Мужчина выжил после того, как крокодил укусил его за голову

«Я особо не переживал за крокодила, пока лев не схватил его за заднюю лапу и не оттащил от воды. Часть прайда присоединилась к нему и продолжала провоцировать рептилию и нападать на нее», — рассказал очевидец, добавив, что в конечном итоге крокодил отбился от львов.

Ранее мы писали о том, что крокодил напал на дрессировщика в зоопарке.

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