Львы напали на гревшегося на солнце крокодила: видео

Накануне в заповеднике Энтабени в национальном парке Ватерберх в ЮАР произошел необычный инцидент. Прайд львов напал на крокодила. Случившееся попало на видео, которое опубликовал сайт Latest Sightings.
Автором ролика стал 15-летний студент Коннор Доус, который был на экскурсии в заповеднике. Подросток увидел, как стая львов подошла к гревшемуся на солнце крокодилу и неожиданно напали на него.
«Я особо не переживал за крокодила, пока лев не схватил его за заднюю лапу и не оттащил от воды. Часть прайда присоединилась к нему и продолжала провоцировать рептилию и нападать на нее», — рассказал очевидец, добавив, что в конечном итоге крокодил отбился от львов.
Ранее мы писали о том, что крокодил напал на дрессировщика в зоопарке.