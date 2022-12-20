Львы напали на гревшегося на солнце крокодила: видео

«Я особо не переживал за крокодила, пока лев не схватил его за заднюю лапу и не оттащил от воды. Часть прайда присоединилась к нему и продолжала провоцировать рептилию и нападать на нее», — рассказал очевидец, добавив, что в конечном итоге крокодил отбился от львов.