Как Агния Барто воссоединила тысячу семей

Агния Барто – не только автор детских стихотворений, на которых выросло не одно поколение. Благодаря ее таланту случилось настоящее чудо в тяжелое послевоенное время. О нем сегодня расскажет “Рамблер”.

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Для начала немного предыстории. Во время Второй мировой войны Агния Барто, как и многие советские женщины, пыталась внести свой вклад в победу. Она не только устраивала бесплатные поэтические вечера, но и ездила в детские дома, общалась с осиротевшими мальчишками и девчонками, поддерживала их. Барто также выбила командировку длиной в месяц и отправилась на фронт – писать листовки и читать стихи военным.

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После войны Барто продолжила встречаться с сиротами, в детских домах у нее появилось несколько подопечных ребятишек. А в 1947 году, по итогам этих поездок, писательница опубликовала поэму “Звенигород”. Книга разошлась по стране. Трогательные строки принесли людям больше, чем просто душевный катарсис.

В 1954 году библиотекарша Карагандинского дома инвалидов прочитала поэму уборщице. У нее когда-то была дочка, Нина. Как и дети в поэме Барто, малышка потерялась во время войны. Уборщица написала Агнии Барто, почему ей откликнулся “Звенигород”. И поэтесса бросила все силы на то, чтобы помочь женщине найти свою уже дочь.

О радостной встрече годы спустя написали в главных газетах страны. Барто начали поступать чемоданы писем с аналогичными просьбами о помощи. Тысячи матерей надеялись найти своих детей, с которыми их разлучила война. Сложность поисков заключалась в том, что в военное время дети часто поступали в приюты и детские дома без каких-либо документов. Самые маленькие или не знали, или не могли назвать ни свое имя, ни родительское. Фамилии вообще придумывались на ходу.

Но Барто поняла, что ключом к поиску могут быть детские воспоминания. Они довольно яркие и необычные. Она сама слышала эти рассказы от сирот: кто-то помнил, как получил шрам между бровями от злого дворового петуха, кто-то взахлеб рассказывал о кукушке из домашних часов, которая издавала странные звуки. Дети вслух вспоминали про клички питомцев, любимые мягкие игрушки, предметы интерьера, одежде. По этим деталям велся поиск “от обратного”.