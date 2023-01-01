Почему Папа Урбан VIII запретил чихать

Правление Папы римского Урбана было весьма своеобразным. Несмотря на Тридцатилетнюю войну, болезни и голод ему удалось остаться на посту дольше всех своих коллег в XVII веке. При нем же католическая церковь утратила авторитет, сделав понтифика “свадебным генералом”. Но тот не оставлял попыток контролировать частную жизнь верующих. К чему это привело, расскажет “Рамблер”.

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Папа Урбан не жил иллюзией о счастливой загробной жизни. Более близким ему показалось кредо “живем один день”. В юбилейный год правления по его приказу в толпу бросали золотые монеты. За это его попытались свергнуть кардиналы, но план не удался.

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Поощрение кумовства на местах привело к тому, что родственники понтифика разворовали все, что можно было. В результате чего после смерти Урбана 80 % годового дохода страны уходило на погашение набежавших от его долгов процентов.

Урбан оказался ярым противником представителей науки. Из-за него Галилея не дали похоронить в семейном склепе и не дали поставить ему памятник. Понтифик вообще любил самоутверждаться за счет других и растить свою привлекательность в глазах подданных странными способами.

Так в 1624 году он ополчился на тех, кто потреблял табак. Почему – мнения расходятся. По одной версии, понтифика как-то ранило зрелище, когда один из священнослужителей из-за нюхательного табака забрызгал слизью из носа весь алтарь, чихнув во время службы. По другой – вредная привычка потреблять табак роднила человека с Дьяволом, уподобляла ему. И этого Урбан допустить не мог. Нюхательным табаком чаще увлекались женщины, добавляя в стружку листьев ароматические травы и масла.

“Совсем как ведьмы!”, – решил понтифик.

Наконец, по еще одной версии, Урбану казалось, что чихание похоже на оргазм. А испытывать его в церкви при честном народе папе казалось богомерзким.