Как музыкальный ансамбль захватил целый самолет

8 марта 1988 года из Иркутска вылетел самолет. На борту ТУ-154 находилось 76 человек, в том числе известный ансамбль “Семь Симеонов” – семья иркутян Овечкиных. Пассажиры направлялись в Ленинград. Но им суждено было изменить маршрут. Почему? Расскажет “Рамблер”.

Фото: Pxhere.com Pxhere.com

Ситуация на борту была штатной до тех пор, пока самолет не достиг Кургана – там была промежуточная посадка. После взлета командир воздушного судна получил записку: “Следовать в Англию (Лондон). Не снижаться. Иначе самолет взорвем. Вы находитесь под нашим контролем”.

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Террористами, требующими неукоснительно исполнять их волю, оказались знаменитые иркутские музыканты Овечкины. Они смогли пронести с собой оружие – два обреза и самодельные бомбы – спрятав их в футляре контрабаса. Его искусственно “нарастили”, чтобы он не влез в рентгеноскоп аэропорта. Сотрудница аэропорта бегло осмотрела футляр. Овечкиных в Иркутске хорошо знали. И потому никому и в голову не пришло, что они задумали.

С ними вызвался для переговоров бортинженер Иннокентий Ступаков. От него требовалось убедить Овечкиных, что борт физически не сможет долететь до Лондона – не хватит топлива (его действительно оставалось мало). Значит, нужна техническая посадка. У “Семи Симеонов” было одно требование: сесть только за границей. На этом и решено было “сыграть”.

Диспетчер с земли дал команду увести захваченный самолет на военный аэродром Вещево – в районе Выборга (Ленинградская область). Стюардесса же, Тамара Жаркая, убедила Овечкиных, что садиться будут в Котке (Финляндия). Ни она, ни экипаж скорее всего не знали, что руководство на земле решило, что в случае пересечения границы самолет уничтожат.

В аэродром Вещево стянули силы для штурма. Спецслужбы предусмотрительно нанесли надпись Air Force. А для “заправки самолета” подвезли цистерну с надписью на русском “огнеопасно”, что выглядело смешно. Как бы то ни было, но террористы быстро поняли: их обманули. В ярости Дмитрий Овечкин убил Тамару Жаркую. В кабину террористам попасть не удалось. Пока они принимали решение о дальнейших действиях, начался штурм: милиционеры проникли в салон, часть – через багажный отсек. Овечкины попытались отстреливаться, взорвали бомбу. Она стала причиной пожара, из-за которого задохнулись три человека.

Пассажиры, которые смогли открыть аварийный выход, стали выпрыгивать из горящего самолета. Из-за высоты многие получили травмы – 17 человек.

Василий Овечкин (самый старший из братьев, ему было 26 лет) попросил сестру Ольгу, чтобы та вывела из самолета младших членов семьи — Татьяну, Михаила, Ульяну и Сергея. Мать музыкантов предположительно приказала Василию застрелить братьев и себя. Ведь в любом случае их ждала смертная казнь. Дмитрий, Александр, Олег, Василий и Нинель Сергеевна Овечкины погибли в результате инцидента.

Самолет сгорел почти полностью. Ущерб теракта оценивался в 1,3 млн рублей.

Кто такие Овечкины?

Нинель Овечкина – мать семейства – росла в детском доме. Когда она вышла замуж, то решила, что ее семья будет большой. Дмитрий и Нинель воспитывали 11 детей. Жили бедно. И потому детям с малых лет приходилось тяжело работать на приусадебном участке, чтобы было чем питаться.

Организовать ансамбль решили старшие сыновья Овечкиных. Они занимались в местном музыкальном училище, куда вскоре попали и младшие дети. Стало ясно, что семейный дар позволяет создать группу с большим потенциалом. Что-то вроде диксиленда — ансамбля, который играет джаз. Ребята играли на ударных, трубе, саксофоне, контрабасе, фортепиано, тромбоне и банджо. Сестры Овечкиных занимались костюмами и гримом.