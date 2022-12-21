Почему кошки любят хлеб

Ни для кого не секрет, что коты любят сметану, рыбу, мясо и молоко. Но мало кто знает о том, что кошки также не против полакомиться хлебом. Подробнее о том, чем их привлекает мучное – в материале "Рамблера".

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На самом деле, кошкам нравится не столько хлеб, сколько дрожжи и их запах. Этот аромат пробуждает у питомцев сильный аппетит, что заставляет их испытывать особую тягу к хлебобулочным изделиям. Поэтому, если ваш четвероногий будет пытаться стащить со стола кусочек хлеба, не стоит этому удивляться – такое поведение характерно для многих кошачьих.

Важно отметить, что кошек привлекает только свежий хлеб, а еще в нем должно быть достаточно дрожжей для того, чтобы от булки исходил приятный аромат. В таком случае кошка ни за что не обделит вниманием хлеб.

Однако тягу котов к хлебу еще не означает, что их можно кормить продуктами на дрожжах. Стоит помнить о том, что коты – это облигатные хищники, желудочно-кишечный тракт которых заточен под животный белок. Поэтому идеальной пищей для котов все же будет мясо или рыба.