Почему кошки любят хлеб

Ни для кого не секрет, что коты любят сметану, рыбу, мясо и молоко. Но мало кто знает о том, что кошки также не против полакомиться хлебом. Подробнее о том, чем их привлекает мучное – в материале "Рамблера".
На самом деле, кошкам нравится не столько хлеб, сколько дрожжи и их запах. Этот аромат пробуждает у питомцев сильный аппетит, что заставляет их испытывать особую тягу к хлебобулочным изделиям. Поэтому, если ваш четвероногий будет пытаться стащить со стола кусочек хлеба, не стоит этому удивляться – такое поведение характерно для многих кошачьих.
Важно отметить, что кошек привлекает только свежий хлеб, а еще в нем должно быть достаточно дрожжей для того, чтобы от булки исходил приятный аромат. В таком случае кошка ни за что не обделит вниманием хлеб.
Однако тягу котов к хлебу еще не означает, что их можно кормить продуктами на дрожжах. Стоит помнить о том, что коты – это облигатные хищники, желудочно-кишечный тракт которых заточен под животный белок. Поэтому идеальной пищей для котов все же будет мясо или рыба.
Небольшое количество хлеба желудок питомца сможет переварить. Но кормить кота хлебом на постоянной основе – крайне плохая идея. С большой вероятностью впоследствии вам придется обратиться за помощью к ветеринару. Так что, если кот пытается полакомиться хлебобулочными изделиями, лучше не потакать ему, а убрать пищу как можно дальше.