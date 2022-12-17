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1 час назад

Появилась вакансия кота-актера

Мира Маркина

Вакансия кота-актера появилась на сайте SuperJob в Москве. Об этом в пресс-службе сервиса рассказали "Газете.Ru".

Появилась вакансия кота-актера
Фото: PxherePxhere

Соискателю предлагают зарплату, "которой хватит на кошачий корм", за то, чтобы он осознавал и демонстрировал кошачье превосходство над другими формами жизни.

Работодатель — бренд на рынке вейпов — объяснил, что ищет кота-актера для вирусных роликов компании. Коту нужно "дружить" с камерой, быть игривым и ходить в туалет только в лоток.

Удивительные факты о кошках: видео

О размере оплаты стороны договорятся на собеседовании, а работать пушистый актер будет неполный день — если нужно, удаленно. У успешного "кандидата" будет не более двух съемочных дней в месяц.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как кошки и собаки видят мир.

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