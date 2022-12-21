Как появился первый кроссворд в мире и какие вопросы в нем были

Разгадывать кроссворды всегда увлекательно, но кто же придумал размещать слова по клеточкам и подбирать к ним вопросы? Оказывается, первый кроссворд был опубликован 21 декабря 1913 года. Читайте в материале "Рамблера" о том, кто был создателем первого кроссворда и как он выглядел.
Бесчисленное количество людей по всему миру наслаждаюсь чашкой кофе за разгадыванием кроссворда. Этой традиции уже более ста лет.
Так, в начале 20-го века печатные газеты были основным источником новостей для общественности. 21 декабря 1913 года газета «New York World» опубликовала то, чего никто никогда раньше не видел: головоломку «Слово-крест» ("Word-Cross") журналиста Артура Винна. Он появился в воскресном выпуске New York World .
Головоломка «Слово-Крест» представляла собой ромбовидную головоломку из пустых ячеек с 31 подсказкой для слов, которые над было отгадать.
Головоломка Винна отличалась от сегодняшних кроссвордов тем, что имела форму ромба и не содержала внутренних черных квадратов.
Вопросы были короткие и не очень похожие на те, которые мы привыкли видеть в кроссвордах сейчас:
Вскоре другие газеты стали публиковать свои версии кроссвордов. К 1920-м годам Америка влюбилась в кроссворд. В 1924 году вышла первая книга кроссвордов. Он даже поставлялся с собственным карандашом, чтобы читатели могли сразу начать решать!
По иронии судьбы, знаменитого кроссворда New York Times в то время не существовало. Редакторы газеты считали, что головоломки были не чем иным, как «примитивной формой умственного упражнения». The Times , однако, в конце концов подхватила это увлечение, и теперь миллионы людей с нетерпением ждут ее знаменитого воскресного кроссворда.
Популярность кроссвордов побудила газеты публиковать другие головоломки, от головоломок с поиском слов до Судоку, которая была сенсацией в Японии, прежде чем стала популярной в Америке.