Как появился первый кроссворд в мире и какие вопросы в нем были

Разгадывать кроссворды всегда увлекательно, но кто же придумал размещать слова по клеточкам и подбирать к ним вопросы? Оказывается, первый кроссворд был опубликован 21 декабря 1913 года. Читайте в материале "Рамблера" о том, кто был создателем первого кроссворда и как он выглядел.

Фото: Pxhere Pxhere

Бесчисленное количество людей по всему миру наслаждаюсь чашкой кофе за разгадыванием кроссворда. Этой традиции уже более ста лет.

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Так, в начале 20-го века печатные газеты были основным источником новостей для общественности. 21 декабря 1913 года газета «New York World» опубликовала то, чего никто никогда раньше не видел: головоломку «Слово-крест» ("Word-Cross") журналиста Артура Винна. Он появился в воскресном выпуске New York World .

Головоломка «Слово-Крест» представляла собой ромбовидную головоломку из пустых ячеек с 31 подсказкой для слов, которые над было отгадать.

Головоломка Винна отличалась от сегодняшних кроссвордов тем, что имела форму ромба и не содержала внутренних черных квадратов.

Открытые источники

Вопросы были короткие и не очень похожие на те, которые мы привыкли видеть в кроссвордах сейчас:

2-3 Что нравится охотникам за скидками

6-22 Какими мы все должны быть

10-11 Птица

19-28 Голубь

23-30 Река в России.

22-23 Хищное животное.

33-34 Ароматное растение.

16-17 Чему учатся художники

24-25 Найдено на берегу моря

Головоломки и газеты

Вскоре другие газеты стали публиковать свои версии кроссвордов. К 1920-м годам Америка влюбилась в кроссворд. В 1924 году вышла первая книга кроссвордов. Он даже поставлялся с собственным карандашом, чтобы читатели могли сразу начать решать!

По иронии судьбы, знаменитого кроссворда New York Times в то время не существовало. Редакторы газеты считали, что головоломки были не чем иным, как «примитивной формой умственного упражнения». The Times , однако, в конце концов подхватила это увлечение, и теперь миллионы людей с нетерпением ждут ее знаменитого воскресного кроссворда.