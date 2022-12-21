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1 час назад

Кто придумал первый кроссворд в мире и какие вопросы в нем были

Диана Товсепова

Разгадывать кроссворды всегда увлекательно, но кто же придумал размещать слова по клеточкам и подбирать к ним вопросы? Оказывается, первый кроссворд был опубликован 21 декабря 1913 года. Читайте в материале "Рамблера" о том, кто был создателем первого кроссворда и как он выглядел.

Как появился первый кроссворд в мире и какие вопросы в нем были
Фото: PxherePxhere

Бесчисленное количество людей по всему миру наслаждаюсь чашкой кофе за разгадыванием кроссворда. Этой традиции уже более ста лет.

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Так, в начале 20-го века печатные газеты были основным источником новостей для общественности. 21 декабря 1913 года газета «New York World» опубликовала то, чего никто никогда раньше не видел: головоломку «Слово-крест» ("Word-Cross") журналиста Артура Винна. Он появился в воскресном выпуске New York World .

Головоломка «Слово-Крест» представляла собой ромбовидную головоломку из пустых ячеек с 31 подсказкой для слов, которые над было отгадать.

Головоломка Винна отличалась от сегодняшних кроссвордов тем, что имела форму ромба и не содержала внутренних черных квадратов.

Открытые источники

Вопросы были короткие и не очень похожие на те, которые мы привыкли видеть в кроссвордах сейчас:

  • 2-3 Что нравится охотникам за скидками
  • 6-22 Какими мы все должны быть
  • 10-11 Птица
  • 19-28 Голубь
  • 23-30 Река в России.
  • 22-23 Хищное животное.
  • 33-34 Ароматное растение.
  • 16-17 Чему учатся художники
  • 24-25 Найдено на берегу моря

Головоломки и газеты

Вскоре другие газеты стали публиковать свои версии кроссвордов. К 1920-м годам Америка влюбилась в кроссворд. В 1924 году вышла первая книга кроссвордов. Он даже поставлялся с собственным карандашом, чтобы читатели могли сразу начать решать!

Кто сделал первую запись звука

По иронии судьбы, знаменитого кроссворда New York Times в то время не существовало. Редакторы газеты считали, что головоломки были не чем иным, как «примитивной формой умственного упражнения». The Times , однако, в конце концов подхватила это увлечение, и теперь миллионы людей с нетерпением ждут ее знаменитого воскресного кроссворда.

Популярность кроссвордов побудила газеты публиковать другие головоломки, от головоломок с поиском слов до Судоку, которая была сенсацией в Японии, прежде чем стала популярной в Америке.

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