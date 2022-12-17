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3 часа назад

Кто сделал первую запись звука: видео

Мира Маркина

Многие знают изобретателя Томаса Эдисона, как человека, запатентовавшего фонограф – первое устройство записи и воспроизведения звука. Блогер The_academy360 рассказал об открытиях в этой сфере, которые предшествовали изобретению Эдисона.

Кто на самом деле сделал первую фотографию

Машина Томаса Эдисона для записи звука была сделана из цилиндра с фольгой, эта конструкция поворачивалась с помощью ручки. Также в фонографе была игла с рожком, накрытая гибкой мембраной. Когда в рожок поступали звуки, игла совершала движения, благодаря которым на фольге образовывались мелкие и глубокие бороздки. Запись звука происходила за счет изменения глубины бороздок, это было своеобразным изображением звуковых волн.

Но бытует мнение, что еще за 17 лет до открытия Томаса Эдисона уже был изобретен похожий звукозаписывающий аппарат. Его придумал француз Эдуард-Леон Скотт де Мартинвиль.

Подробнее о том, кто первым записал звук, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, откуда взялась фраза: "Хьюстон, у нас проблемы!"

Истории,Видео,Томас Эдисон,
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