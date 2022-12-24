Пять звуков, недоступных для человеческого слуха

Человеческий слух имеет свои пределы. Частоты до 20 000 герц вы наверняка услышите. Но звуки выше этой границы попадают в диапазон ультразвука. А это значит, что они вообще не воспринимаются нами. Но разные гаджеты – например, записывающие устройства полного спектра и радиосканеры – повысили нашу слуховую чувствительность. Сегодня “Рамблер” расскажет о пяти пронзительных и загадочных звуках, которые вы вряд ли услышите в естественной среде.

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Нереальная нота

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Бразилец Джорджия Браун, обладатель удивительного сопрано, установил планку, которую не побить даже самым именитым певицам вроде Марии Каллас или Мэрайи Кэри. Он смог взять ноту соль в десятой (последней) октаве. Издаваемый им звук соответствует частоте около 25 000 герц. Музыкальные эксперты позже подтвердили рекорд бразильца. Имя Брауна было занесено в Книгу рекордов Гиннесса – в 2004 году.

Аппараты УЗИ

Ультразвуковые аппараты создают энергетические волны, которые могут проходить через кости, жир и ткани. Интенсивность передачи зависит от области применения: пренатальные проверки обычно устанавливаются на частоте двух с половиной миллионов герц, сканирование груди — пяти миллионов герц, а скрининг кожных воспалений — ста.

Иногда эти экстремальные частоты используются в терапевтических целях. Так импульсы частотой от одного до трех миллионов герц доказали свою эффективность при травмах колена и растяжениях. Но мы никогда не услышим, как они лечат нас.

Загадочное послание из космоса

В целом Вселенная работает на низких частотах (специалисты НАСА недавно обнаружили “кричащую” черную дыру на 57 октав ниже среднего голоса взрослого человека). Однако таинственный радиосигнал из неизвестного места был зафиксирован на такой высокой частоте, что астрономы не смогли точно измерить его. Эта интенсивная, но рассеянная энергетическая волна, получившая прозвище “космический рев”, может достигать трех миллиардов герц.

Песня летучей мыши

Некоторые существа общаются с помощью ультразвука, включая кузнечиков и колибри. Однако один вид млекопитающих выводит это на совершенно другой уровень.

У яснокрылой шерстистой летучей мыши из Юго-Восточной Азии один из самых широких голосовых диапазонов. Ее эхолокационное жужжание может достигать 250 000 герц — это превышает диапазон человеческого крика более чем в 10 раз. Биологи предполагают, что рукокрылые вовлечены в эволюционную войну с мотыльками: чем выше голос млекопитающего, тем меньше вероятность того, что добыча услышит его приближение.

Тело говорит