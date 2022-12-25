Куда в один момент исчезло целое поселение эскимосов

12 ноября 1930 года произошло одно из самых загадочных событий ХХ века, объяснение которому не найдено до сих пор. В один момент бесследно пропали жители целого поселения, стоявшего на берегу озера Ангикуни на севере Канады. Что же произошло в тот роковой день, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Canadian Museum of History Canadian Museum of History

В тот день житель Канады Джо Лабель возвращался с охоты по привычному маршруту — его путь лежал через поселение племени инуитов. Местные жители всегда были рады путникам, которые часто останавливались в их деревни на привал. Однако, когда Лабель прибыл в деревню, его ждал неприятный сюрприз — абсолютно все жители поселения исчезли. Не было слышно даже лая собак.

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Охотник начал заглядывать в дома и обнаружил странное — везде были растоплены печи, на которых готовилась еда, теплая одежда и оружие лежало на своих местах, на столах Джо нашел незаконченные поделки из шкур и меха животных, которые местные делали на продажу. Складывалось ощущение, что обитатели Ангикуни покинули свои дома совсем недавно, при этом не захватив с собой никаких вещей, которые помогли бы им выжить в суровых условиях того края. Насторожил Лабеля и тот факт, что вокруг деревни не было ни единого следа человека — вокруг поселения лежала нетронутая снежная равнина.

Охотник спешно покинул безмолвную деревню, отправившись в ближайшее поселение, где был узел связи. Добравшись до места, он передал в участок о своем пугающем открытии, и уже спустя несколько часов в Ангикуни прибыл отряд конной полиции. К ним по пути присоединились местные охотники, вызвавшиеся помочь в расследовании.

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Прибыв на место, группа обнаружила десятки трупов ездовых собак, которые скончались от голода. Исследователи также обнаружили, что на местном кладбище, расположенном недалеко от деревни, все могилы были вскопаны, а тела бесследно исчезли. Плиты, стоявшие на захоронениях, были аккуратно сложены, что исключало версию нападения диких зверей, но добавляло мистики этому делу об исчезновении местных жителей.

Загадочное исчезновение двух тысяч жителей деревни произвело эффект разорвавшейся бомбы — люди со всего мира стали строить догадки относительно того, что же произошло в Ангикуни. Выдвигались самые разнообразные версии — от нападения инопланетян до происков злых духов, которые «владели» озером.