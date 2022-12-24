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2 часа назад

7 интересных фактов о Древней Спарте: видео

Мария Иглина

Древняя Спарта являлась одним из крупнейших полисов Древней Греции, а сами спартанцы были очень воинственными. Блогер The360_academy собрал 7 увлекательных фактов об этом полисе.

В Древней Спарте не было крепостных стен, поскольку территория удачно защищалась ландшафтом: долина была окружена труднопроходимыми горами. Спартанцев воспитывали в строгости, поэтому детей с рождения подвергали различным испытаниям, а в более зрелом возрасте спартанцам было разрешено заниматься только боевыми искусствами. Земледелием и хозяйством занимались люди, имевшие статус крепостных земледельцев. При этом женщины в Спарте обладали относительной независимостью, по сравнению с женщинами в других греческих городах.

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Остальные факты о жизни в Древней Спарте смотрите в видео.

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