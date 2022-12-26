Характер русских женщин: какие вещи удивляют европейцев

В русских женщин влюблялись великие живописцы, их всегда безошибочно определяли среди иностранок и они постоянно находятся в центре внимания европейских мужчин, которые очаровываются их истинной красотой, душевными качествами и целым рядом интересных привычек.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Непунктуальность

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Русские женщины удивляют иностранных мужчин своей непунктуальностью, поскольку они предпочитают всегда опаздывать на свидание. 15 минут отклонения от назначенного времени - это отрезок неведения и переживания кавалера о том, придёт дама на встречу или нет. Стоически переждав его и дождавшись своей благоверной, рыцарь утверждается в её глазах, как достойный дальнейших отношений.

Статус жены

Россиянки, в отличие о западных женщин, к 25 годам стремятся выйти замуж и поменять свой статус с невесты на жену. Мало кому хочется ловить на себе взгляды окружающих, сочувствующих, что красавица осталась в «старых девах» без мужа и детей. Зачастую именно по этой причине совершаются спонтанные браки, неотъемлемой частью которых является рождение ребёнка и скорый развод. Заграницей девушки начинают помышлять о свадьбе с 30 до 35 лет, а появление первенца планируют к 40 годам, когда, по их мнению, начинается лучшая пора жизни - карьера построена, достигнуто финансовое благополучие и ничего не отвлекает от посвящения себя семье.

Под защитой мужчины

Русские женщины поражают заграничных мужчин абсолютным безразличием к доминирующему во многих странах мира феминизму, считая, что патриархальная система взаимоотношений куда более приемлема для гармоничной жизни. Образованные, сильные и независимые они всегда ищут партнёра, рядом с коим хотят ощущать себя как за каменной стеной, который окружит их заботой, будет открывать перед ними дверь, расплачиваться в ресторане, уступать место и осыпать комплиментами. В понимании россиянок мужчина является добытчиком, а женщина хранительницей очага, поэтому с ней практически невозможно построить отношения, основанные на раздельном фамильном бюджете и совместном ведении хозяйства. Муж обязан обеспечивать семью материально, а жена, несмотря на основную работу, содержать дом в порядке и готовить вкусные блюда.

Манипуляции

Однако у этой медали есть вторая сторона, которая называется манипуляция. Россиянок довольно часто упрекают в желании управлять своим мужчиной, создавая образ послушной жены, они стараются взять бразды правления в семье в свои руки. Такая подковёрная борьба крайне раздражает как восточных, так и западных мужчин, поскольку первые ожидают от дам покорности, а вторые привыкли, выстраивать открытые отношения по принципу партнёрства.

Хозяйственность

Иностранцев прельщает в россиянках их хозяйственность, и вытекающая из неё способность успевать в одиночку выполнять все обязанности домохозяйки. Русские девушки, помня о поговорке, что «путь к сердцу мужчины лежит через желудок», любят готовить много, разнообразно и вкусно, доставляя удовольствие своим избранникам. Они считают естественными женскими занятиями уборку дома, стирку, глажку, и, конечно же, консервирование на зиму. Дамы из западных стран для наведения порядка предпочитают пользоваться услугами клининговых агентств, а полноценному питанию - полуфабрикаты или фаст-фуд.

Непосредственность

Другой характерной чертой русских барышень является их непосредственность и нежелание жить по распланированному на долгое время вперёд расписанию. Способные в любой момент сорваться с насиженного местечка и пуститься за поисками приключений в неизведанные края, они будоражат иностранцев готовностью к смелым и взбалмошным авантюрам, привносящим в повседневную жизнь изюминку.

Материнство

Единственным человеком, способным внести коррективу в непринуждённую жизнь русской женщины, является ребёнок, ради которого она может отказаться от всех своих предпочтений. С рождением детей, вся семейная жизнь начинает подчиняться их распорядку дня, а материнство становится основной стезёй. Причем россиянки не привыкли к тому, что мужчина может делить с ними заботу о малыше, считая, что лучше, чем мать никто не знает что хорошо, а что плохо для чада.

Потом конечно, они любят упрекать мужей в неучастии в процессе роста ребёнка, и своей загубленной бытовыми делами молодости, но отчасти в возникновении этих проблем они виноваты сами, поскольку не доверяли отцовскому инстинкту мужчины.

Терпимость

Характерной четой русской женщины иностранцы считают безграничную терпимость. Идя в семейной жизни на постоянные компромиссы, она относится снисходительно к ущемляющим её достоинство и права действиям супруга. Опасаясь неприятных разговоров и общественного мнения, они предпочитают смиренно принимать все тяготы жизни, ссылаясь на плохую судьбу.

Женственность

Зарубежных мужчин сражает наповал страсть русских женщин выглядеть всегда и везде женственно, сексуально и нарядно. Наделённые природой особой славянской красотой они, всё равно уделяют большое внимание своему внешнему виду, выделяясь на фоне западных конкуренток ухоженностью, броским макияжем и несколько вызывающими одеяниями.

Россиянкам не нужны поводы для того, чтобы накраситься, сделать причёску, облачиться в нарядную одежду и надеть обувь на каблуках, поскольку всё перечисленное является ежедневной составляющей женского туалета.

По мелочам