Какие фамилии у русских давали только незаконнорожденным детям

«Что ж тут плакать? Поделом. Не рождайся байстрюком», — пел герой фильма «Гардемарины, вперед!» о нелегкой доле незаконнорожденного. Хоть по сюжету он и представлялся, как «князь Никита Оленев-младший», по закону фамилию отца носить он не мог — на Руси относительно этого были свои правила.

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Христарадин и Полуанин

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Долгое время у детей простолюдинов, рожденных вне брака или от греховной связи, фамилий не было. Максимум, на что они могли рассчитывать — это прозвища, среди которых «Байстрючонок», «Выстирок» или «Замарыфш» были далеко не самыми обидными. Но священнослужители заносить эти полубранные клички в метрические книги не очень-то хотели. Поэтому при крещении придумывали более приличные фамилии, хоть и с контекстом, например, Христарадин, Подкидышев или Грехов.

Если же ребенок был «нагулянный», но жил в семье — с отчимом, то к нему относились более благосклонно, считая незаконным лишь наполовину. Таких в метриках так и записывали: «сын полу Анны». Когда, после крестьянской реформы 1861 года всех поголовно стали награждать фамилиями, и появились многочисленные Полуанины, Полумарьины, Полутатьянины. Впрочем, иногда таких записывали под фамилией крестного отца, но тоже с приставкой «полу»: Полудубов, Полудьяков и т.д. Правда, из-за неудобства употребления со временем эти фамилии сократились до более привычных.

Аристократические байстрюки

Другое дело — дети незаконнорожденные дворян. К ним отношение было совсем иным. Хоть и не имея права на титул и наследство отца, они жили вполне безбедно и зачастую были вхожи в высшее общество. Быть Полуаниными таким было совсем не к лицу. Но благородную фамилию им тоже не давали, обычно сокращая ее. Так, например, наследник графа Комаровского становился просто Ровским, Юсупова — Суповым, Потемкина — Темкиным.

Впрочем, существовали и другие варианты. Незаконнорожденный отпрыск мог получить фамилию по названию села или поместья, которое ему даровал отец. Яркий пример — сын Григория Потемкина и Екатерины II, получивший фамилию Бобринский — по именью в Бобриках. А вот дети Александра II и Екатерины Долгоруковой, рожденные в морганатическом браке, были Юрьевскими — в честь бояр Юрьевых, предков первых Романовых.

Незаконнорожденные барчата

Своя «фамильная традиция» была у детей, прижитых крестьянками от барина. Их обычно назвали по имени матери — Марьин, Варварин, Елизаветин. Хотя фамилии Барчуков, Барчонок, Баринов — тоже оттуда. Они обычно образовывались из насмешливых прозвищ, которыми награждали таких детей односельчане.