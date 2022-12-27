Деды Морозы в разных странах: как выглядят и называются

С приближением Нового года мы все чувствуем атмосферу зимнего чуда. Всюду сияющие гирлянды, пышные елки и фигурки главного героя новогодней ночи – Деда Мороза. Именно его ждут с мешком подарков российские дети и именно о нем рассказывают все взрослые своим малышам. Но Дед Мороз – это российский герой, а кто приносит праздник к детям на другом краю света? Кто везет подарки иранским малышам и лезет в дымоходы домов Италии? Подробнее о том, как называют Деда Мороза в разных странах, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Stock.adobe.com, Wikipedia.org Stock.adobe.com, Wikipedia.org

В Северной Америке, Великобритании и во многих странах мира Рождество ассоциируется с фигурой Санта-Клауса. Согласно традиционным христианским верованиям, Санта-Клаус изображается в виде дедушки, который посещает дома через дымоход и оставляет детям подарки и конфеты. Персонаж Санта-Клауса происходит от святого Николая, древнегреческого христианского епископа, который является святым покровителем детей.

Adobe Stock

Считается, что «Санта-Клаус» путешествует по миру в красном костюме на санях, запряженных оленями. Он спускается по дымоходу в ночь перед Рождеством (между 24 и 25 декабря), оставляя детям подарки под елкой. Дети же часто оставляют у камина рождественские чулки, которые Санта может заполнить сладостями. Некоторые семьи оставляют Санте еду для дальнейших путешествий. Так, в Великобритании принято оставлять пирог с фаршем (традиционная праздничная выпечка) и стакан виски для Санты и морковку для его оленей.

Однако в других странах мира существует множество других мифических фигур, очень похожих на Санта-Клауса, но имеющих свои национальные особенности.

Нидерланды - Синтерклаас

Wikipedia.org

Синтерклаас — легендарная фигура из Нидерландов, основанная на святом Николае, греко-христианском епископе 4-го века из Древней Греции. Праздник Синтерклаас отмечается в Нидерландах 6 декабря, но начинается 5 декабря в канун дня Святого Николая, когда люди раздают друг другу подарки. Именно на истории Синтерклааса основано современное празднование Санта-Клауса. Согласно нидерландской легенде, Синтерклаас — пожилой мужчина, который носит длинную белую бороду, красную ризу поверх белого альба и едет на белом коне, известном как Америго. Дедушка передвигается от дома к дому, вознаграждая детей за хорошее поведение грамотой. Легенда о Синтерклаасе возникла в средние века и отмечалась как день помощи бедным в обществе.

Италия - Бефана

Wikipedia.org

В Италии местные легенды рассказывают о женщине, известной как Бефана, которая является эквивалентом Санта-Клауса в стране. Согласно итальянским легендам, Бефана — легендарная старуха, которая ежегодно дарит подарки детям в канун Крещения, праздника, отмечаемого по всей стране в ночь на 5 января. Местный фольклор в Италии изображает Бефану как старую ведьму, которая путешествует по воздуху верхом на метле и носит черную шаль. Считается, что Бефана посещает дома, входит через дымоход и оставляет конфеты и другие подарки детям, которые хорошо себя вели. Непослушным детям Бефана, по легенде, оставляет лишь сажу и кусок угля. В современной Италии Бефана также известна как Рождественская ведьма или фея Бефана.

Центральная Европа - Микулаш

Во многих странах Центральной Европы, включая Чехию, Венгрию, Словению, Румынию, Польшу и Словакию, Сент Миклош или Микулаш прославляется как историческая личность, похожая на Святого Николая. Легенда о Микулаше возникла в Венгрии и распространилась на другие страны Центральной Европы. Согласно фольклору, Микулаш в сопровождении своих помощников каждый год 5 декабря посещает дома, где хорошие дети награждаются подарками и конфетами за хорошее поведение, а дети с плохими нравами получают деревянную ложку или кусочки сырой картошки от подлого помощника Микулаша по имени Крампуш.

Франция - Пер Ноэль

Wikipedia.org

Французского Деда Мороза зовут Пер Ноэль и он, конечно, обладает острым чувством стиля. Вместо традиционной красной шапки с белым помпоном наверху у Пер Ноэля прямо в плащ встроен капюшон с меховой подкладкой.

Этот плащ не только делает французского Санту более модным, но и более практичным, когда он летит по ночному небу со скоростью света!

На Рождество для французских детей под елкой нет подарков. Вместо этого Пер Ноэль приносит игрушки после вечерней мессы в канун Рождества. Так, хорошие дети получают подарки от Пер Ноэля. Но непослушные дети могут вместо этого столкнуться с Ле Пером Фуэттаром («отцом-кнутом»), противным парнем в черной мантии, который хлещет детей, которые плохо себя ведут.

Финляндия – Йоулупукки

Йоулупукки — легендарная рождественская фигура из Скандинавии. Термин «Йоулупукки» — это финское слово, которое вольно переводится как «Йольская коза». Легенда о Йоулупукки рассказывает о старике с длинной белой бородой, который носит узкие красные кожаные штаны и красное пальто с меховой отделкой, путешествует на санях, запряженных оленями, и посещает дома по всей стране, оставляя подарки детям.

Происхождение Йоулупукки восходит к древней Скандинавии и основано на мифической скандинавской фигуре, но христианство включило эту старую языческую традицию и объединило ее с образом и праздником Святого Николая.

Германия - Крампус

Wikipedia.org

Крампус — популярная рождественская фигурка в Германии и компаньон Санта-Клауса. Согласно немецкому фольклору, Крампус изображается как рогатое мифическое существо «наполовину козел, наполовину демон» с длинным раздвоенным языком, которое наказывает непослушных детей и дарит подарки послушным. Как и многие рождественские мифические существа, Крампус произошел от языческих верований древней Германии и был рогатым богом ведьм. В современной Европе Крампуса изображают людьми в волосатых костюмах, украшенных масками демонов и рогами.

Иран - Аму Новруз

Аму Новруз - иранский вымышленный персонаж из местного фольклора. Считается, что Аму Навруз, также известный как Папа Навруз, появляется в начале весны каждого года в сопровождении Хаджи Фируза, другого вымышленного персонажа, в ознаменование открытия иранского Нового года, Навруза. Подобно Санта-Клаусу, Аму Новруз изображается в виде седовласого старика с длинной белой бородой, который посещает детей и дарит им подарки. Напротив, Хаджи Фируз, спутник Аму, играет на бубне и сам требует подарков от детей.

Северная Европа - Ниссе

Wikipedia.org