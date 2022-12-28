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29 минут назад

Срамные недуги: какие болезни на Руси считались позорными

Русская семерка

На Руси некоторые заболевания считались позорными – в понимании славян определённые недуги человек мог получить за проступки и потворство низменным желаниям.

Срамные недуги: какие болезни на Руси считались позорными
Фото:  Русская семерка Русская семерка

«Грязные болезни»

Наши предки называли постыдными любые заболевания, связанные с несоблюдением личной гигиены. Чесотка, экземы, рожистые воспаления и другие кожные заболевания – всё это было позорным свидетельством того, что человек не посещает баню, где изгоняют телесные и душевные хвори.

Проказа

Людей, которые страдали проказой, обходили стороной, поскольку этот недуг считали не только заразным, но и постыдным. Человека с проказой могли выгнать из селения. Он обязан был сообщать о своём приближении ударами в деревянную колотушку, если подходил к «нормальному» населённому пункту. Часто подобные изгои умирали в одиночестве от голода.

Венерические заболевания

Венерические заболевания свидетельствовали об аморальном образе жизни человека, разнузданности плоти. Поэтому людей с подобными недугами клеймили. Приличные люди об этих болезнях старались вообще не говорить.

Как на Руси предрекали дату смерти

Бесплодие

Позорным и для мужчин, и особенно для женщин было бесплодие. «Пустоцвет» – так называли бесплодных представительниц слабого пола. К ним относились пренебрежительно, ведь они не могли выполнить своё главное предназначение.

Пьянство

Алкоголизм на Руси не одобряли. Если человек умирал из-за того, что не мог остановиться и перестать пить, его родные не могли упоминать имя покойного, не краснея, – пьянство считалось позором.

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