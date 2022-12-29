Покушения и "соумирание": как страдали княгини на Руси

Роскошные наряды, вкусные блюда, достаток и муж – казалось бы, чего еще могла желать женщина на Руси? Все эти блага были у княгинь, вот только плата за них была слишком высока. Подробнее о том, как приходилось страдать княжеским особам – в материале "Рамблера".

Фото: Bob Venables Bob Venables

Замуж в 12 лет

Если крестьяне предпочитали для своих сыновей жен постарше, чтобы в семью сразу пришла "готовая" работница, то девочек-аристократок могли выдать замуж еще в 12 лет. К примеру, именно в таком возрасте княгиня Ольга стала супругой князя Игоря.

Жизнь в тюрьме

Княгини не были свободными. Отнюдь: они жили практически в полной изоляции на женской половине в специальном тереме. Но даже там им нужно было соблюдать строгие правила. А иначе – суровое наказание. Так, Иван Грозный однажды избил посохом невестку за то, что застал ее в одном платье вместо трех.

Покушения

Известны массы случаев, когда княгиням угрожала серьезная опасность и когда их убивали намеренно. Причем нередко это делали приближенные. Первая супруга Ивана III Мария Борисовна была отравлена, та же участь ждала мать Ивана Грозного Елену Глинскую и его жену Анастасию.

Ритуал "соумирания"