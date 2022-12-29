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36 минут назад

Покушения и "соумирание": как страдали княгини на Руси

Мира Маркина

Роскошные наряды, вкусные блюда, достаток и муж – казалось бы, чего еще могла желать женщина на Руси? Все эти блага были у княгинь, вот только плата за них была слишком высока. Подробнее о том, как приходилось страдать княжеским особам – в материале "Рамблера".

Покушения и "соумирание": как страдали княгини на Руси
Фото: Bob VenablesBob Venables

Замуж в 12 лет

Если крестьяне предпочитали для своих сыновей жен постарше, чтобы в семью сразу пришла "готовая" работница, то девочек-аристократок могли выдать замуж еще в 12 лет. К примеру, именно в таком возрасте княгиня Ольга стала супругой князя Игоря.

Жизнь в тюрьме

Княгини не были свободными. Отнюдь: они жили практически в полной изоляции на женской половине в специальном тереме. Но даже там им нужно было соблюдать строгие правила. А иначе – суровое наказание. Так, Иван Грозный однажды избил посохом невестку за то, что застал ее в одном платье вместо трех.

Как на Руси предрекали дату смерти

Покушения

Известны массы случаев, когда княгиням угрожала серьезная опасность и когда их убивали намеренно. Причем нередко это делали приближенные. Первая супруга Ивана III Мария Борисовна была отравлена, та же участь ждала мать Ивана Грозного Елену Глинскую и его жену Анастасию.

Ритуал "соумирания"

Ритуал "соумирания" жен на ритуальном костре после кончины мужа существовал до крещения Руси и считался добровольным у славян. Вот только, если женщина отказывалась от него, считалось, что она до конца своих дней опозорила и себя, и свою семью. А это в давние времена было хуже смерти. Поэтому, если муж уходил из жизни раньше жены, она понимала – у нее также нет выхода.

Истории,Елена Глинская,Иван Грозный,
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