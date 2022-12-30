Как правильно гладить кота: инструкция

Фелинологи – специалисты по содержанию домашних кошек – придумали инструкцию, как нужно гладить вашего питомца. Зачем она вообще нужна, читайте в статье “Рамблера”.

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У каждой кошки есть свой характер, считают фелинологи. Какие-то мурчащие особи будут не против поглаживаний в любых местах, но есть и те, кого стоит гладить только “по науке”. И мы не шутим. Британские ученые провели исследование по тому, как стоит обращаться с котом.

Кошки в большинстве своем не любят, когда их трогают за хвост и лапы. Если питомец переворачивается на спинку, демонстрируя живот – не спешите тянуть руку, чтобы погладить его. Далеко не все коты и кошки любят прикосновения к нему.

Чтобы сделать питомцу приятно, можно погладить его по голове, спине, щекам. Почесывания за ушами и под подбородком тоже возможны. Любопытный факт, но реакция на ласку продиктована не только характером животного, но и его отношением к тому, кто гладит, а также от окружающей обстановки – насколько она комфортна.