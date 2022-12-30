Зачем президент США поздравлял советских граждан в новогоднюю ночь

Ежегодно в новогоднюю ночь президенты обращаются к гражданам своих стран. Но во время празднования наступления 1988 года случился беспрецедентный случай: президент США Рональд Рейган обратился к советским гражданам, а генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев к американским. Подробнее о том, как это произошло – в материале "Рамблера".

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Правление Горбачева ознаменовалось потеплением в отношениях СССР и США после долгих лет "холодной войны". Чтобы продемонстрировать гражданам обеих стран, что отношения между государствами начинают налаживаться, было решено записать неожиданные новогодние обращения.

Так, Рональд Рейган поздравил с Новым годом граждан СССР, а Михаил Горбачев американцев. Поздравления обеих глав государств были показаны в Советском союзе 1 января в дневных выпусках новостей и в программе "Время".

В своем обращении Рейган рассказал о традиционных американских блюдах, которые принято готовить в США на Новый год. В частности, президент упомянул гуся, индейку и ростбиф. Он также отметил, что планирует встретиться с Горбачевым в январе в Москве. Свое обращение Рейган завершил фразой: "Благослави вас Бог".