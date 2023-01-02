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3 часа назад

Игнатьев день: что нельзя делать 2 января

Мира Маркина

Православная церковь 2 января чтит память святого Игнатия Богоносца. Верующие христиане с особым трепетом относятся к этой памяти, так как именно Игнатий был сви­де­те­лем раз­ви­тия пер­вых хри­сти­ан­ских об­щин. Его прозвали Богоносцем за то, что он носил в своем сердце крепкую и неизменную любовь к Богу.

Игнатьев день: что нельзя делать 2 января
Фото: UnsplashUnsplash

Наши предки в этот день уже приступали к активным приготовлениям к Рождеству. Они тщательно убирали в доме, закупали продукты к праздничному столу, молились, стараясь оградить дом от злых духов,

В Игнатьев день запрещено гадать, устраивать помолвки, свадьбы и сватовство. Также плохой приметой считалось брать в руки иголку, спицы или ножницы – любое рукоделие 2 января может обернуться бедой.

Лучшим вариантом сегодня будет посетить церковь и помолиться о спасении души и жилища от злых сил.

Традиции католического Рождества, которых нет у нас

Погодные приметы:

  • Мороз и солнце сегодня сулят жаркий и засушливый август.
  • Слякоть и пасмурное небо, напротив, предвещают такой же ненастный август.
  • Иней на траве и ветках обещает ясную погоду в ближайшее время.
Истории,ПРЕДОК,
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