Игнатьев день: что нельзя делать 2 января

Православная церковь 2 января чтит память святого Игнатия Богоносца. Верующие христиане с особым трепетом относятся к этой памяти, так как именно Игнатий был сви­де­те­лем раз­ви­тия пер­вых хри­сти­ан­ских об­щин. Его прозвали Богоносцем за то, что он носил в своем сердце крепкую и неизменную любовь к Богу.

Фото: Unsplash Unsplash

Наши предки в этот день уже приступали к активным приготовлениям к Рождеству. Они тщательно убирали в доме, закупали продукты к праздничному столу, молились, стараясь оградить дом от злых духов,

В Игнатьев день запрещено гадать, устраивать помолвки, свадьбы и сватовство. Также плохой приметой считалось брать в руки иголку, спицы или ножницы – любое рукоделие 2 января может обернуться бедой.

Лучшим вариантом сегодня будет посетить церковь и помолиться о спасении души и жилища от злых сил.

Погодные приметы: