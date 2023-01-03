День Петра Полукорма: что нельзя делать 3 января

Православные верующие 3 января чтят память святых Прокопия и Петра. В народном же календаре этот праздник именовали Днем Петра Полукорма. Таким образом его назвали по той причине, что к этому дню уже, как правило, расходовалась половина корма, заготовленного хозяевами на зиму для домашнего скота. Отсюда пошла примета 3 января проверять и подсчитывать запасы.

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В день Петра также продолжалась активная подготовка к приближающемуся Рождеству. Хозяйки наводили порядок в своих жилищах. Существовало поверье, будто бы количество выметенного женщиной из дома мусора равнялось размеру счастья, которое она обретет. Оттого хозяйки старались не пропустить ни одну пылинку и тщательно убирали все труднодоступные места.

В этот день, согласно приметам, запрещено желать кому-либо здоровья, счастья и удачи, в противном же случае все могло случиться с точностью до наоборот.

Также не стоило и давать в такой день каких-либо обещаний, даже если вы убеждены, что сможете его выполнить. Слово, данное в день Петра Полукорма, вряд ли сможет быть сдержано.

Незамужним девушкам не стоило много говорить, чтобы не отодвинуть на более долгий срок встречу со своим суженым. Также плохой приметой считалось стричься, менять цвет волос и прическу и заниматься тяжелым физическим трудом.