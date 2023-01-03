Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

День Петра Полукорма: что нельзя делать 3 января

Мира Маркина

Православные верующие 3 января чтят память святых Прокопия и Петра. В народном же календаре этот праздник именовали Днем Петра Полукорма. Таким образом его назвали по той причине, что к этому дню уже, как правило, расходовалась половина корма, заготовленного хозяевами на зиму для домашнего скота. Отсюда пошла примета 3 января проверять и подсчитывать запасы.

День Петра Полукорма: что нельзя делать 3 января
Фото: UnsplashUnsplash

В день Петра также продолжалась активная подготовка к приближающемуся Рождеству. Хозяйки наводили порядок в своих жилищах. Существовало поверье, будто бы количество выметенного женщиной из дома мусора равнялось размеру счастья, которое она обретет. Оттого хозяйки старались не пропустить ни одну пылинку и тщательно убирали все труднодоступные места.

Традиции католического Рождества, которых нет у нас

В этот день, согласно приметам, запрещено желать кому-либо здоровья, счастья и удачи, в противном же случае все могло случиться с точностью до наоборот.

Также не стоило и давать в такой день каких-либо обещаний, даже если вы убеждены, что сможете его выполнить. Слово, данное в день Петра Полукорма, вряд ли сможет быть сдержано.

Незамужним девушкам не стоило много говорить, чтобы не отодвинуть на более долгий срок встречу со своим суженым. Также плохой приметой считалось стричься, менять цвет волос и прическу и заниматься тяжелым физическим трудом.

Погодные приметы:

  • Ветер сменил направление по часовой стрелке – скоро потепление.
  • Мороз к вечеру становится слабже – впереди ждет пасмурная погода.
  • Выпавший 3 января снег сулит хороший урожай летом.
  • Красное солнце на рассвете предвещает метель.
Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители