Как понять, кого на самом деле кошка считает своим хозяином

Даже для тех, кто живет с кошкой долгие годы, ее поведение порой может быть непонятно. Неудивительно, что многие люди даже не догадываются о том, кого из домочадцев кошка на самом деле считает своим хозяином. Подробнее о том, как выяснить это – в материале "Рамблера".
Многие убеждены в том, что кошки – независимые существа, которые не считают людей своим авторитетом. Однако это ошибочное мнение. Действительно, коты не так нуждаются в коммуникации с хозяевами, как собаки, но все же внимание им необходимо. Сначала они обживаются на имеющейся территории, а затем выбирают человека, который им больше всего импонирует.
Что любопытно, этим человеком не всегда становится тот, кто кормит питомца, вычесывает его шерстку и убирает за ним в туалете. По мнению зоопсихологов, коты отдают предпочтение людям, которые играют с ними и разговаривают. Именно с такими хозяевами у котов выстраивается тесный эмоциональный контакт.
Для того, чтобы выяснить, кого в семье ваш кот считает хозяином, обратите внимание, кого из людей питомец старается не выпускать из виду. Как правило, кошка старается ложиться и садиться таким образом, чтобы видеть своего хозяина.
Помимо этого, котам свойственно ходить "хвостиком" за любимым человеком. А если животному разрешено спать в кровати, то он ляжет именно на ту сторону, где спит хозяин.