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2 часа назад

Бабий праздник: что нельзя делать 8 января

Мира Маркина

На Руси 8 января называли Бабьим праздником. Больше других в этот день шествовали повитух – женщин, помогающим в родах. Им дарили подарки, готовили для них вкусные угощения, давали новую одежду.

Бабий праздник: что нельзя делать 8 января
Фото: UnsplashUnsplash

В этот день было принято поднимать детей над головой, чтобы они выросли крепкими и здоровыми. Также проводили обряды, надеясь на легкие роды. В этих ритуалах были задействованы домашние животные – с беременной кошки срезали клок шерсти, оборачивали его в кусок ткани, заговаривали и клали под подушку беременной женщины. Эту вещицу после держали рядом с женщиной во время родов, а затем сжигали.

На празднование пускали только женщин, а мужчинам вход за стол в Бабий день был запрещен. Также в такой день было запрещено выполнять тяжелую физическую работу, показывать кому-то новорожденного в первые 40 дней после его появления на свет, выносить мусор из дома, считать деньги и брать что-либо из рук повитухи. Особенно осторожными стоило быть с посудой – разбить что-то в такой день считалось крайне плохой приметой, сулящий страшные беды.

Пользователи вспомнили, как отмечали праздники в СССР

Погодные приметы:

  • Сильный мороз 8 января предвещает ненастное лето.
  • Ясный и солнечный день сулит хороший урожай будущим летом.
  • Звездное небо сегодня – знак надвигающейся метели.
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