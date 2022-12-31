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23 минуты назад

Мрак и лаборатории: что предсказала Ванга на 2023 год

Диана Товсепова

Слепая ясновидящая Ванга утверждала, что у нее появились видения после того, как она ослепла в детстве. Говорят, что видения болгарской ясновидящей верны на 85%. Она предсказала чернобыльскую трагедию, смерть принцессы Дианы и распад Советского Союза.

Мрак и лаборатории: что предсказала Ванга на 2023 год
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Ванга скончалась в 1996 году в возрасте 84 лет, однако ее пророчества живут. "Рамблер" расскажет о том, что предвидела Ванга в отношении наступающего 2023 года.

Несмотря на непростой для многих 2022 год, следующий прогноз Бабы Ванги полон печальных событий.

Биологическое оружие

У Бабы Ванги было видение, в котором она предсказывала биологическую атаку со стороны развитой страны. Считается, что несколько стран тайно занимаются созданием этого смертоносного оружия.

Кем на самом деле была Ванга

Солнечные вспышки

Ванга предсказывала, что в 2023 году может произойти солнечное цунами, когда магнитный щит Земли будет фатально разрушен.

По словам ясновидящей, солнечные бури вызывают отключения электроэнергии и сбои связи.

Солнечные бури будут посылать электрические заряды такой же мощности, как ядерные бомбы, от Солнца прямо на Землю, заставляя нас вернуться в темные века.

Инопланетная атака

Во время одного из своих видений она предвидела мир, покрытый тьмой после вторжения инопланетян.

В другом предсказании она добавила, что орбита Земли может «измениться». Если бы это произошло, климат на Земле изменился бы.

Кроме того, Ванга предсказала, что страны могут пострадать из-за распространения серьезных заболеваний по мере того, как ядовитые облака наполняют воздух.

Люди в лабораториях

Ванга также предвидела, что скоро людей будут производить в лабораториях.

По словам Бабы Ванги, естественные роды уйдут в прошлое, а лабораторные дети станут новым способом увеличить количество потомства.

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