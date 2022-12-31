Мрак и лаборатории: что предсказала Ванга на 2023 год

Слепая ясновидящая Ванга утверждала, что у нее появились видения после того, как она ослепла в детстве. Говорят, что видения болгарской ясновидящей верны на 85%. Она предсказала чернобыльскую трагедию, смерть принцессы Дианы и распад Советского Союза.
Ванга скончалась в 1996 году в возрасте 84 лет, однако ее пророчества живут. "Рамблер" расскажет о том, что предвидела Ванга в отношении наступающего 2023 года.
Несмотря на непростой для многих 2022 год, следующий прогноз Бабы Ванги полон печальных событий.
У Бабы Ванги было видение, в котором она предсказывала биологическую атаку со стороны развитой страны. Считается, что несколько стран тайно занимаются созданием этого смертоносного оружия.
Ванга предсказывала, что в 2023 году может произойти солнечное цунами, когда магнитный щит Земли будет фатально разрушен.
По словам ясновидящей, солнечные бури вызывают отключения электроэнергии и сбои связи.
Солнечные бури будут посылать электрические заряды такой же мощности, как ядерные бомбы, от Солнца прямо на Землю, заставляя нас вернуться в темные века.
Во время одного из своих видений она предвидела мир, покрытый тьмой после вторжения инопланетян.
В другом предсказании она добавила, что орбита Земли может «измениться». Если бы это произошло, климат на Земле изменился бы.
Кроме того, Ванга предсказала, что страны могут пострадать из-за распространения серьезных заболеваний по мере того, как ядовитые облака наполняют воздух.
Ванга также предвидела, что скоро людей будут производить в лабораториях.
По словам Бабы Ванги, естественные роды уйдут в прошлое, а лабораторные дети станут новым способом увеличить количество потомства.