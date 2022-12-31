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1 час назад

Почему ученые решили, что Санта-Клаус на самом деле похоронен в Турции

Диана Товсепова

Ученые, возможно, обнаружили настоящую гробницу, где на самом деле похоронен Санта-Клаус.

Почему ученые решили, что Санта-Клаус похоронен в Турции
Фото: PxherePxhere

Как выяснил "Рамблер", группа экспертов во главе с профессором Османом Эравашаром, обнаружила, что Святой Николай, возможно, был похоронен в церкви четвертого века нашей эры в турецкой провинции Анталья. Однако его останки были украдены примерно через 700 лет после его смерти, поэтому точное место его захоронения всегда оставалось загадкой.

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Если вы думаете, причем тут Санта-Клаус, стоит вспомнить, что его образ в западной традиции основан именно на Святом Николае.

Так, Санта-Клаус ведет историю своего происхождения от Святого Николая, грека, родившегося в конце третьего века, около 280 г. н.э. Он стал епископом Миры, небольшого римского городка в современной Турции. Из-за великих историй из его жизни он стал известен как покровитель детей и приносящий волшебные дары. Анонимное иллюстрированное стихотворение под названием «Друг детей», опубликованное в 1821 году, во многом способствовало формированию образа современного Санты и его ассоциации с Рождеством и Новым годом.

Где похоронен Санта?

Новое исследование пришло к выводу, что тело Санта-Клауса может быть захоронено под церковью Демре в Турции. Команда обнаружила уникальные мозаики и каменные полы, которые были спроектированы так же, как и предыдущее святилище.

Ученые считают, что в результате этого открытия могила Святого Николая была затоплена в результате повышения уровня Средиземного моря в средние века.

«Когда плита стяжки, уложенная в 1970-х годах, была снята с того места, где она была, были проведены раскопки, чтобы выяснить, что находится под ней. В результате появилось напольное покрытие церкви начала 4 века».

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Другие теории вокруг останков Святого Николая

Согласно некоторым теориям, тело святителя Николая было впервые захоронено в турецкой провинции Анталья. Однако позже останки его тела были украдены и перевезены в Бари, Италия. Кроме того, многие считают, что мощи тела святого Николая были украдены, а затем проданы, обменяны или подарены людям и церквям по всему миру. Теория утверждает, что рыцари, которые должны были перевезти тело святого Николая в Италию, привезли реликвию святого в Ирландию, где она в конечном итоге была похоронена в церкви Святого Николая в Ньютауне Джерпойнт.

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