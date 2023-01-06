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3 часа назад

Что нельзя делать в канун Рождества

Мира Маркина

6 января всегда было принято готовиться к Рождеству и делать угощения. Одним из главных блюд была ячменная каша — "сочиво". Отсюда и название праздника — Сочельник. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать в канун Рождества
Фото: pxhere.compxhere.com

Сочельник — последний и самый строгий день Филипповского поста. В канун Рождества верующим запрещается употреблять пищу до заката, пока на небе не загорится первая звезда. И только вечером разрешается садиться с семьей за стол.

Плохой приметой считается встречать Рождество в черном. Лучше отдать предпочтение светлым тонам и одеться сегодня в чистую, опрятную одежду. Темный наряд может привести к бедам в новом году.

Не стоит 6 января ругаться с близкими, выяснять отношения. Светлый праздник лучше встретить в домашнем кругу, в радости и прощении. Сочельник — отличный день, чтобы забыть обиды и извиниться самому.

Почему Новый год начинается именно первого января

Заниматься домашними делами, стирать, шить сегодня тоже не стоит. Убирать дом лучше заранее, а не 6 и 7 января. Наши предки верили, что вместе с мусором в этот день можно вымести из дома счастье и удачу. Исключением является только готовка праздничных блюд на Рождество.

Поверья также гласят, что сегодня нельзя отказывать в гостеприимстве. Тот, кто откажет путнику в угощении, проведет новый год в несчастье.

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