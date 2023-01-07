Почему на Кавказе не носят обручальные кольца

У многих исламских народов Кавказа не принято носить обручальные кольца после вступления в брак. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Традиция обмениваться обручальными кольцами не является мусульманской. Она пришла от христианской церкви. Например, такой традиционный для многих обычай, который воспринимают как символ семьи, любви и верности, не принят у чеченского народа. Если посмотреть на замужних чеченских женщин и женатых мужчин, в том числе главу республики, можно заметить, что они не носят обручальных колец.

Дело в том, что чеченцы принадлежат к строгому шафиитскому масхабу суннитского ислама. Согласно нему, следовать религиозным обычаям людей другой веры категорически запрещено.

Есть еще одно мнение на этот счет: дотрагиваться до женской руки, которая еще не является женой мужчины, в исламе категорически запрещено. Соответственно, надевать кольцо на палец, делая предложение, тоже нельзя. Существует также поверье, что ношение обручального кольца может оказать негативное влияние на отношения супругов и их крепость.