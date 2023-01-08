Кинолог разъяснил, как понять, что у собаки бронхит

"Прогулки на морозах и переохлаждение могут быть провоцирующими факторами развития бронхита у собак. При длительной прогулке на свежем воздухе при низких температурах необходимо обращать внимание на состояние собаки: если она дрожит и поджимает лапы, то заканчивайте прогулку и возвращайтесь домой", - сказал он.