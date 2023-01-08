Кинолог разъяснил, как понять, что у собаки бронхит

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал про признаки того, что собака заболела бронхитом. Его слова приводит "Мослента".
"Прогулки на морозах и переохлаждение могут быть провоцирующими факторами развития бронхита у собак. При длительной прогулке на свежем воздухе при низких температурах необходимо обращать внимание на состояние собаки: если она дрожит и поджимает лапы, то заканчивайте прогулку и возвращайтесь домой", - сказал он.
Также он отметил среди симптомов угнетенное состояние, кашель, отказ от пищи и нежелание выходить на улицу, слабость.
"Если вы заметили у питомца хотя бы один из симптомов, обязательно обратитесь за консультацией к ветеринарному врачу. Помимо того, что собаку осмотрят и возьмут анализы, специалист выяснит условия содержания собаки, рацион питания, график вакцинации, недавний контакт с больными животными".
Народное достояние Китая: как выглядит самая дорогая собака в мире
Ранее мы писали, что кинолог перечислила 5 способов помочь собаке пережить одиночество.