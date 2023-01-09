Стерильная слюна и черно-белый мир: мифы о собаках, которые пора развеять

По данным исследовательской компании GfK, у трети семей по всему миру есть собаки. Однако, несмотря на это, лишь немногие знают правду о своих питомцах. Остальные же – являются заложниками популярных мифов.

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Подробнее о главных заблуждениях про собак – в материале "Рамблера".

Черно-белый мир

Большинство людей убеждены в том, что собаки видят мир черно-белым. Но это неправда: мир для собак окрашен преимущественно в желтые, синие и серые оттенки. А вот отличить красный от зеленого псы не способны.

Кроме того, собаки обладают хорошим ночным видением и даже могут улавливать взглядом магнитные поля. Но вместе с тем их зрение не такое острое, как человеческое, и они больше доверяют обонянию и слуху.

Продолжительность жизни

Чем крупнее собака, тем дольше она живет – это миф. Все с точностью до наоборот: миниатюрные собаки живут куда дольше крупных животных. Так, чихуахуа, в среднем, живут 12 лет, но могут прожить и до 20. Таксы также могут прожить свыше 13 лет.

В то же время большим собакам отпущено меньше времени: например, ротвейлеры и сенбернары живут 8-10 лет, а мастиффы от 6 до 12.

Стерильная слюна