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37 минут назад

Стерильная слюна и черно-белый мир: 3 мифа о собаках, которые пора развеять

Мира Маркина

По данным исследовательской компании GfK, у трети семей по всему миру есть собаки. Однако, несмотря на это, лишь немногие знают правду о своих питомцах. Остальные же – являются заложниками популярных мифов.

Стерильная слюна и черно-белый мир: мифы о собаках, которые пора развеять
Фото: UnsplashUnsplash

Подробнее о главных заблуждениях про собак – в материале "Рамблера".

Черно-белый мир

Большинство людей убеждены в том, что собаки видят мир черно-белым. Но это неправда: мир для собак окрашен преимущественно в желтые, синие и серые оттенки. А вот отличить красный от зеленого псы не способны.

Кроме того, собаки обладают хорошим ночным видением и даже могут улавливать взглядом магнитные поля. Но вместе с тем их зрение не такое острое, как человеческое, и они больше доверяют обонянию и слуху.

Продолжительность жизни

Чем крупнее собака, тем дольше она живет – это миф. Все с точностью до наоборот: миниатюрные собаки живут куда дольше крупных животных. Так, чихуахуа, в среднем, живут 12 лет, но могут прожить и до 20. Таксы также могут прожить свыше 13 лет.

В то же время большим собакам отпущено меньше времени: например, ротвейлеры и сенбернары живут 8-10 лет, а мастиффы от 6 до 12.

Что на самом деле умеют делать собаки: видео

Стерильная слюна

Собачники, которые позволяют питомцам облизывать лицо и даже целуются с ними, склонны утверждать, что слюна питомцев стерильна. Но это не так. Более того, от собак можно подцепить сальмонеллез или кишечных паразитов. Вот почему целоваться с питомцем и позволять ему зализывать свои раны – не самая лучшая идея. По этой же причине после операций ветеринары надевают на животных воротники, не позволяющие им вылизываться.

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