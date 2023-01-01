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1 час назад

Что на самом деле умеют делать собаки: видео

Стелла Шмель

Собаки – удивительные животные. Несмотря на то, что они живут рядом с человеком уже много веков, многие особенности поведения собак до сих пор до конца не изучены. Блогер The_academy360 поделился необычными фактами о собаках, которые вам покажутся интересными.

Не секрет, что собаки очень умные животные, но знали ли вы, что в среднем наш четвероногий друг может запомнить 250 команд, научиться считать до пяти и даже решать простые математические задачи? Отношение к людям может влиять на то, как собака будет себя с ними вести. Ведь они "понимают" человеческие эмоции и язык тела, поэтому умеют сопереживать своим хозяевам.

Могут ли хищные птицы унести домашнее животное

Остальные факты о собаках смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, почему американцы ходят в прачечную, а не стирают дома.

Безумный мир,Видео,
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