Собаки – удивительные животные. Несмотря на то, что они живут рядом с человеком уже много веков, многие особенности поведения собак до сих пор до конца не изучены. Блогер The_academy360 поделился необычными фактами о собаках, которые вам покажутся интересными.

Не секрет, что собаки очень умные животные, но знали ли вы, что в среднем наш четвероногий друг может запомнить 250 команд, научиться считать до пяти и даже решать простые математические задачи? Отношение к людям может влиять на то, как собака будет себя с ними вести. Ведь они "понимают" человеческие эмоции и язык тела, поэтому умеют сопереживать своим хозяевам.