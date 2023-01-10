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1 час назад

6 вопросов из "Что? Где? Когда?", на которые знатоки ответили досрочно

Мира Маркина

Телепрограмма "Что? Где? Когда?" по праву считается одним из культовых интеллектуальных шоу на отечественном телевидении. Первый выпуск телепередачи вышел 48 лет назад, но она по сей день не теряет своей актуальности и пользуется популярностью у зрителей.

6 вопросов из "Что? Где? Когда?", на которые знатоки ответили досрочно
Фото: Кадр из шоу "Что? Где? Когда?"Кадр из шоу "Что? Где? Когда?"

Проверьте себя – удастся ли вам ответить на вопросы, на которые знатоки нашли ответы досрочно? Вопросы ищите в материале "Рамблера".

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Вопросы

1. То, что находится в чёрном ящике, английский философ Френсис Бэкон называл дурным господином, но весьма хорошим слугой. Что же там?

2. Когда то в одном из монастырей Цейлона рядом с воротами на высоте около 2 метров находилась площадка, к которой вела лестница. Когда король приезжал в монастырь, он всегда пользовался этой площадкой. Для чего она была нужна?

3. В 1962 году венгерский композитор авангардист Дьёрдь Лигети сочинил симфоническую поэму для 100 исполнителей. Газета The New Yorker об этом произведении написала так: «По мере того как они один за другим затихали, возникала странная дрожь волнения. Последние оставшиеся в живых помахивали в воздухе маленькими руками». Назовите необычных исполнителей, для которых создана поэма.

4. Закончите популярную среди француженок поговорку: «Лучше иметь три морщинки на лице, чем одну…»

5. Во второй половине XX века одна газета проводила необычный конкурс: читателям предлагалось придумать новый глагол. В голосовании победило слово «леоновать». Какое значение в него вкладывалось?

6. Однажды Юрий Левитанский решил написать стихи в стиле поэтессы Беллы Ахмадулиной. Вот что у него получилось:

«О ряд от единицы до пяти!

Во мне ты вновь сомнения заронишь.

Мой мальчик, мой царевич, мой зверёныш,

Не доверяйся этому пути!»

Какой известный сюжет лёг в основу этой пародии?

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Ответы

1) Деньги;

2) Король приезжал в монастырь верхом на слоне. Площадка требовалась для того, чтобы слезать со слона и залезать на него;

3) Метрономы. Они начинали играть одновременно, к концу поэмы звучащим оставался всего 1 метроном из 100;

4) На чулке.

5) "Выходить в открытый космос". Глагол был образован от фамилии космонавта Алексея Леонова, который был первым, кто смог это сделать.

6) «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять».

Истории,Юрий Левитанский,Френсис Бэкон,Белла Ахмадулина,Алексей Леонов,
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