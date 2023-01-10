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3 часа назад

5 фактов дня: зачем выдрам кармашки и что мексиканский император называл "любовным наркотиком"

Мира Маркина

Наш мир удивителен и невероятно многообразен, поэтому знать о нем абсолютно все попросту невозможно. Но каждый день у вас есть шанс узнавать несколько фактов, о которых раньше вы даже не подозревали. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

5 фактов дня: зачем выдрам кармашки и что такое "любовный наркотик"
Фото: UnsplashUnsplash

Зачем выдрам кармашки

У выдр в коже есть кармашек, где они хранят свои любимые камни. При помощи этих камней млекопитающие ломают жесткие раковины моллюсков, чтобы добыть пищу.

Кто придумал сахарную вату

Сахарную вату придумал американский дантист Уильям Моррисон. И нет, не для того, чтобы у него было больше пациентов. Напротив, Моррисон одобрял сахарную вату, поскольку она не вредила зубам.

Что такое "любовный наркотик"

"Любовным наркотиком" мексиканский император Монтесума именовал горячий шоколад. По легенде, правитель выпивал 50 чашек шоколада, прежде чем отправиться в гарем к своим многочисленным женам.

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Брови из мышей

В XVIII веке стильные жительницы Европы сбривали свои брови и наклеивали вместо них искусственные, сделаные из мышиного меха.

"Детский сад" для мужчин

Женщины Гамбурга могут на день сдать своих мужчин в специальный "детский сад". Стоимость – 10 евро. В этом заведении есть все для комфортного досуга мужчин: телевизоры с футбольными и хоккейными матчами, бильярд, настольные игры, мастерская и даже бар.

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