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2 часа назад

Коротко о том, зачем в Древнем Египте люди сбривали брови

Мира Маркина

История Древнего Египта хранит множество тайн и загадок. Какие-то из них много лет на слуху, а о каких-то знают лишь единицы. К примеру, известно, что жители Древнего Египта нередко сбривали свои брови. Но зачем они это делали? Выяснял "Рамблер".

Коротко о том, зачем в Древнем Египте люди сбривали брови
Фото: Кадр из сериала «Тутанхамон»Кадр из сериала «Тутанхамон»

Спойлер: избавление от бровей не было данью моде. На самом деле данный ритуал был связан с любимицами людей – кошками.

Кошки в Древнем Египте являлись по-настоящему священными животными, которых почитали. Египтяне настолько превозносили этих созданий, что были уверены – кошки воплощают образы тех или иных богов. Но рано или поздно любимые питомцы уходили из жизни, чем крайне огорчали своих хозяев. В знак траура скорбящие сбривали свои брови. Таким образом, прохожие на улицах могли понять, какое горе случилось в семье, и высказать свои соболезнования.

Как понять, кого на самом деле кошка считает своим хозяином

Если семья со временем заводила новую кошку, и спустя время та тоже умирала, домочадцы сбривали брови вновь. По историческим данным, такой традиции египтяне придерживались на протяжении четырех веков.

К слову, хоронили кошек также с большим уважением. Бальзамированных животных помещали в саркофаги вместе с их любимыми игрушками. Также египтяне не забывали снабжать животных едой (мумифицированными мышами), ведь путь в загробный мир может быть долгим и утомительным.

Неподалеку от некрополя Бени-Хасана археологи обнаружили 180 тысяч мумий кошек.

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